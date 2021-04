Se billedserie Sådan præsenteres Dades udvidelserne af Midtpunkt med boliger i fugleperspektiv fra alle verdenshjørner. Illustration: AI Arkitekter & Ingeniører

Vil investere halv milliard i bymidten: 150 nye boliger, sundhedshus og kæmpe butik

Ejerne af Hørsholm Midtpunkt, Dades, præsenterer stor udvidelse af bymidten i projektet "Liv i bymidten", som skal løfte og styrke området og ikke mindst Midtpunkt som shoppingcenter

Hørsholm - 21. april 2021 kl. 07:03 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En 2.000 m² stor udvalgsvareforretning, 150 nye lejeboliger opført som gårdhuse, et nyt stort sundhedshus plus et par hundrede ekstra parkeringspladser.

Det er overskrifterne i en ny stor plan for byudvikling 'Liv i bymidten', som ejendomsfirmaet Dades, der ejer Hørsholm Midtpunkt, nu lægger i hænderne på Hørsholms politikere.

Selskabet vil samlet investere 500 millioner kroner i projektet, som skal løfte og styrke bymidten med mere liv, og ikke mindst Hørsholm Midtpunkt som det centrale indkøbssted i kommunen.

"Midtpunkt er et af vores gode og veldrevne shoppingcentre, men nethandlen udgør en stadig større og større udfordring for den almindelige detailhandel. Derfor vil det give rigtig god mening at udvikle området, skabe et større kundegrundlag og dermed mere byliv for at sikre og passe på det aktiv, som Midtpunkt er for os," forklarer Dades' ejendomsdirektør Niels-Peter Edvardsen til Ugebladet.

Udviklet med kommunen Strategien er kort og godt at udvikle de eksisterende aktiver, og byudviklingsprojektet i Hørsholm har Dades og deres rådgivere, AI Arkitekter & Ingeniører, arbejdet på de seneste 2½ år, heraf det seneste halvandet år i tæt samarbejde med kommunen.

Til at begynde med var der også tanker om at opføre nyt rådhus på matriklen, men den plan har Hørsholm Kommune selv meldt pas på igen. Nu bliver der i stedet plads til flere boliger.

Byudviklingsprojektet skal torsdag forelægges til principgodkendelse i Miljø- og planlægningsudvalget. (artiklen fortsætter under foto...)

Sådan troner apotekerbygningen, som Dades kalder den, frem i det nye bymidte-projekter med butikker i gadeplan og gårdhaveboliger på toppen. Ejendommen udvides til at omfatte området ved taxaholdepladsen

Kvalitetsbyggeri Opførelsen af de mange boliger og p-pladser sker på Dades eksisterende Midtpunkt-matrikel og kræver en ny lokalplan, men ligger i det felt, som i kommuneplanen er udpeget til byfortætning, ligesom Dades har inddraget Hørsholm-Strategien omkring byliv, børneliv og bæredygtighed.

De 150 nye familieboliger - i varierende størrelser, men i et gennemsnit på 90 m² - skal bygges henholdsvis på toppen af Hørsholm Midtpunkts parkeringshus og i den tidligere apotekerbygning, på taxiholdepladsen samt terrænparkeringspladsen ud mod Usserød Kongevej.

Sundhedshuset skal indrettes på centrets tagetage ud mod parkeringshuset, og den nye kæmpe udvalgsvareforretning - som Dades-direktøren oplyser, at de ikke har nogen lejer til endnu - skal placeres i krydset ud mod Hørsholm Allé og Usserød Kongevej overfor Circle K på det nuværende parkeringsareal, som tilgengæld graves ned under jorden, hvor der ligeledes anlægges ny taxiholdeplads. Det nuværende p-hus får en ekstra etage til parkering, inden der på toppen altså bygges boliger.

"Der bliver tale om kvalitetsbyggeri i mursten, og som i vores andre boligområder bliver det til en husleje, hvor både sygeplejersken og politimanden kan være med," oplyser Niels-Peter Edvardsen. (artiklen fortsætter under foto...)

Boligerne ved Midtpunkt er tegnet som gårdhuse, hvor der i midten - og væk fra trafikken - er et lukket gårdrum. Foto: Arkitekter & Ingeniører

Dialog om p-pladser Den største knast er lige nu antallet af parkeringspladser. Her ønsker kommunen 232 nye p-pladser til de eksisterende 487 pladser, mens Dades gerne vil have nedjusteret tallet lidt fordi parkeringspladserne ved Midtpunkt i dag ikke er fuldt udnyttet.

"Vi vil gerne etablere det antal p-pladser, der er brug for til både butikker og boliger. Men for mange p-pladser vil udhule økonomien til at skabe kvalitet i byrummene og i arkitekturen," forklarer Niels-Peter Edvardsen.

FAKTA Dades, ejerne af Hørsholm Midtpunkt, er et af Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskaber med mange års erfaring inden for ejendomsinvestering og -administration.

Værdien af Dades' ejendomsportefølje er siden 2003 steget fra godt 7 milliarder kroner til over 25 milliarder. Alle ejendomme administreres af Newsec.

Dades ejer 68 kontorejendomme og 12 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn.

Samlet udlejningsareal er på ca. 1,1 millioner m².

Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Det kan gå stærkt Bestyrelsen for butikkerne i Hørsholm Midtpunkt er blevet orienteret om det store projekt og har ifølge ejendomsdirektøren i Dades taget godt imod det.

Den halve milliard til byudviklingsprojektet er indtil videre reserveret, og Dades er så langt i planlægningen, at man vil kunne gå i gang med byggeriet ligeså snart lokalplanen er vedtaget - hvilket ifølge en opgjort tidsplan på Miljø- og planlægningsudvalgets dagsorden kan blive allerede i august 2022.

Niels-Peter Edvardsen oplyser videre, at projektet formentligt gennemføres i tre etaper, hvor ejendommen, der tidligere husede Hørsholm Apotek, bliver den første og hvor der skal stadig skal være butiksareal på gadeplan. Sandsynligvis vil man her bruge bygningens skelet og bygge de nye gårdhave-boliger videre på den.

Dernæst kommer turen til parkeringshuset og tagboligerne, inden etape tre med terrænbygning og nedgravet p-areal ud mod Usserød Kongevej. Den samlede udvidelse er på 20.000 etagemeter. (artiklen fortsætter under foto...)

På hele området med Midtpunkts parkeringsplads ud mod Usserød Kongevej og Hørsholm Allé er planen at bygge boliger, en kæmpe butik på 2000 kvadratmeter og et nedgravet parkeringsareal. Illustration: AI Arkitekter og Ingeniører

Trafikstigning I forbindelse med udvidelserne af Midtpunkt-området har rådgivningsfirmaet Rambøll lavet en trafikanalyse, som konkluderer, at det samlede projekt vil generere op mod 753 ekstra kørselsture om dagen, og i dag er det stykke af Usserød Kongevej på centrets østlige side den mindst belastede vejstrækning. Derfor planlægges der udkørsel i den retning, så Hørsholm Allé ikke belastes yderligere.

På Usserød Kongevej vil udvidelserne ikke have den store betydning for trafikken, mens udvidelsen af Hørsholm Midtpunkts parkeringshus vil være med til at belaste udkørslen mod Hørsholm Allé, som ifølge Dades skal udvides. Selskabet mener dog, at projektet ikke i væsentligt omfang forringer fremkommeligheden på Hørsholm Alle.

Sådan ser Hørsholm Midtpunkt ud i dag. Foto: AI Arkitekter & Ingeniører

