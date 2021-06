Michael Esmann opfordrer idrætsfore­ningerne inderligt til at deltage i den store DIF undersøgelse. Arkivfoto

Vil gerne undgå 'læsterlige tæsk' igen

Derfor opfordrer udvalg og idrætsråd nu alle foreninger til at deltage i stor undersøgelse om idrættens vilkår

Hørsholm - 03. juni 2021 kl. 09:04 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Da Danmarks Idrætsforening (DIF) i 2017 udsendte resultatet af en stor undersøgelse af, hvordan de danske idrætsforeninger har det, fik Hørsholm ifølge Idrætsrådets formand Michael Esmann "læsterlige tæsk".

Nu er DIF igen i gang med en undersøgelse, som skal foreligge før kommunalvalget i november. Og her håber Michael Esmann på to ting: At idrætsforeningerne får svaret på de spørgeskemaer, de har modtaget i slutningen af maj - og ikke mindst, at idrætsforeningerne tager sig tid til at svare på spørgsmålene og returnere dem til DIF senest den 7. juni.

Ønsker flere svar "Jeg håber virkelig, at svarprocenten er højere end ved den seneste undersøgelse," siger Michael Esmann til Ugebladet.

Den gang svarede kun 12 ud af 43 adspurgte idrætsforeninger i Hørsholm.

Undersøgelsen er ifølge Idrætsrådets formand vigtig, fordi den giver politikerne et billede af, hvordan det står til i foreningerne. Da den senest blev sendt ud, fik Hørsholm ifølge Esmann "læsterlige tæsk" og dumpede ned på 81. pladsen af 93 adspurgte kommuner. Det var et fald på 53 pladser i forhold til undersøgelsen fire år tidligere.

Håber på forbedring Det fik Nadja Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget til at bebude, at det gerne skal se anderledes ud næste gang. Det er 2021-undersøgelsen hun henviste til - og det fører til Michael Esmanns andet ønske: At billedet kommer til at se anderledes ud.

"Det kræver imidlertid, at foreningerne deltager i undersøgelsen," understreger han og erkender, at der skal en stor national undersøgelse til for at ledere, politikere og kommunal forvaltning i Hørsholm får et billede på, hvordan det ser ud lokalt.

"I det daglige har lederne ikke tid til at kigge ud over deres eget. Så det er sådan en undersøgelse, der skal til," mener idrætsrådsformanden.

Et af de tydelige kritikpunkter i undersøgelsen fra 2017 var, at idrætsforeningerne savnede anerkendelse for deres indsats. En kritik, Michael Esmann i sin forstod.

Et klap på skulderen "Der mangler noget, hvor kommunen siger tak til sine frivillige. Der mangler et klap på skulderen," sagde han dengang til Ugebladet.

DIF kalder sin undersøgelse 'Idrætsforeningernes rammer og vilkår' og er organisationens input til lokalpolitikerne op til kommunalvalget den 16. november.

