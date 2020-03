Den aktuelle corona-krise vil en dag blive til endnu en side i historiebogen, og nu har du muligheden for at være med til at bestemme, hvad der skal stå på den side. Hørsholm Lokalarkiv leder lige nu efter fortællinger om livet i Hørsholm i coronaens tid.

Vil du fortælle historien om corona i Hørsholm?

De spørgsmål og mange flere vil Hørsholm Lokalarkiv gerne have svar på og sikre for eftertiden. Det fortæller Hans Jørgen Winther Jensen, der er arkivleder ved Hørsholm Lokalarkiv.

- Vi laver et ganske almindeligt lokalhistorisk arbejde i en usædvanlig situation. Vi samler løbende erindringer og dokumentation ind, som vi kan stille til rådighed for eftertiden. Måske er der nogen om 100 år, der er interesserede i, hvordan det var at leve i Hørsholm i foråret 2020.

Når hunden bider postbuddet

Arkivlederen forklarer samtidig, at arkivet leder efter fotografier og beretninger, der fortæller historien om corona i Hørsholm. Han understreger i den forbindelse, at det ikke behøver at være ekstraordinære fortællinger, men at historikerne netop leder efter det ordinære og det almindelige i en ualmindelig situation.