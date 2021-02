Video advarer vinterbadere: Pas på - I får istæv

I videoen nedenfor (som Hørsholm-Rungsted Vikingelaug har optaget her til morgen og lagt ud på nettet), kan man se, hvordan forholdene er lige nu. Og der er god grund til at tage sine forbehold, inden man dypper kroppen i vinterbølgerne.

Med isterninger i kæmpestørrelse, som hele tiden hamrer mod Hørsholm-Rungsted Vikingelaugs badebro ved Rungsted Havn, er det lige nu blevet yderst farligt at bade fra den. Det er meldingen fra laugets bestyrelse, der opfordrer alle vinterbadere til at tage dagens kolde gys med stor forsigtighed.

Isen kan give blødende rifter

For ikke kun banker isklumperne ind mod broens stolper med risiko for, at de slår noget i stykker. De enorme isterninger i vandet er også skarpe, så der er risiko for blødende rifter ved sammenstød, lyder advarslen fra de lokale vikinger.

De seneste ugers hårde vintervejr har allerede slidt på vinterbadernes faciliteter. Dronningetrappem er blevet spærret af, da det nederste trin under vand er væk. Noget man først opdager, når man træder ned.

"Det samme er gelænderet til den ene endetrappe, mens den anden er dækket af is," meddeler bestyrelsen i deres nyhedsbrev.

