Video: Så blev nytåret skudt ind

Nytåret blev skudt ind på behørlig vis over Hørsholm. Himlen blev oplyst af røde, gule, grønne og blå farver, når raket efter raket fløj afsted og op i den nattesorte himmel og farvede en i alle regnbuens farver.

Man skulle for alvor fejre, at 2020 var slut - et år som havde budt på død, sygdom, frygt og bekymringer i forbindelse med coronapandemien.

Se i nedenstående video, hvor flot der blev sagt farvel til det år, de fleste mest har lyst til at glemme.