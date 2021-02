Hørsholm 79ers' hev endelig en sejr hjem. Her er det Katrine Horneman med bolden i en kamp mod Sisu. Arkivfoto: Rudi Dalsgaard

Vi bliver ved, og vi giver den gas

Endelig fandt Hørsholm 79ers nøglen til at sejre i Dameligaen, og forvandlede sidste uges 36-points nederlag i Aabyhøj til en fem points sejr på 92-87 over samme klub i Hørsholmhallen, efter ekstraperiode.

Det er næsten fire måneder siden de lokale basketkvinder sidst sejrede over en af konkurrenterne på de fire øverste pladser i Dameligaen. Det var 4. november mod Amager.

"Vi dækker solidt forsvar, og så begynder vi at ramme. Når først vi har ramte de første par skud, så tror vi på os selv, og så kan vi blive ved at tage de gode skud. Og det er så fedt, at vi ikke går ned, når vi er bagud med 10 og 12 point, efter en periode, hvor vi har tabt nogle kampe. Vi bliver ved og vi giver den gas," siger Maria Louise Blyme i en pressemeddelelse.