Veteranernes Lotte drives af det rigtige match

Hørsholms veterankoordinator Lotte Cooper vil involvere alle kommunens områder i at hjælpe tidligere udsendte

Hørsholm - 11. december 2020 kl. 14:29 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Mange af Hørsholms ca. 130 veteraner har hørt om Lotte Cooper. Og de, der har været til flagdag 5. september, hvor kommunen hylder Danmarks udsendte, ved helt sikkert, hvem hun er.

Lotte Cooper var med til at puste liv i flagdagen, som siden 2018 har været en fast tilbagevendende begivenhed, veteranerne sætter stor pris på.

Hørsholm holdt 'pause' med markeringen i nogle år på grund af lavt deltagertal. Efter en kritik af, at Hørsholm ikke var blandt kommuner, der markerede flagdagen, tog Lotte fat og fik genoplivet dagen.

Fantastisk virkning Flagdagen har haft en fantastisk virkning," siger Lotte Cooper, som efter en række vellykkede flagdage med stigende tilslutning forleden blev udpeget til hvervet som Hørsholm Kommunes første officielle veterankoordinator.

En opgave, som den 58-årige oprindeligt uddannede design- og tekstillærer og tidligere indehaver af en sy- og designskole, har en klar idé om, hvordan skal løses effektivt.

"Visionen er, at jeg får involveret de forskellige forvaltningsområder her i kommunen, så vi sammen er stærkere om en sammenhængende koordineret indsats. Så det gælder om at hive fat rundt omkring og få skabt 'ankermænd' på for eksempel det sociale område, beskæftigelsesområdet og hvor der måtte være brug for det," fortæller Lotte Cooper.

Én indgang For at gøre det nemt og smidigt kan der være én indgang for veteranen i kommunen.

Denne tilgang ligger ikke så langt fra hendes arbejde som erhvervskonsulent. Også her er målet at gøre erhvervslivets kontakt til kommunen enklere ved, at der kun er én indgang.

Før Lotte Cooper i 2013 kom til Hørsholm Kommune, var hun virksomhedskonsulent i en revalideringsvirksomhed, hvor opgaven var at bringe ledige borgere i job eller i et afklaringsforløb i en virksomhed.

"Her mødte jeg blandt andet nogle svært ramte soldater. Altså nogle tidligere udsendte soldater, der boede ude i en skov, og som havde svært ved at være en del af et etableret samfund," husker hun og forklarer, at når det gælder afklaring af ressourcer og kompetencer, og hvor en person skal tilbage på arbejdsmarkedet så er der for hende ingen forskel på, om det er en skadet veteran med eller uden udfordringer, en person med misbrug eller andre udfordringer. Det vil altid være en individuel tilgang.

Foruden Lottes oprindelige uddannelse som design- og tekstillærer, har hun uddannelse som coach, integrationskonsulent og psykiatrivejleder, så den fælles tråd i Lottes virke er vejledning, rådgivning, formidling og match mellem mennesker.

Du er leder Det, der adskiller veteraner fra andre, er dog, at de skal have 'oversat' deres militære cv. Det kan være svært for mange, og her er der også hjælp at hente.

"Er man i militæret som for eksempel general, major eller anden form for befalingsmand, så skal der måske hjælp til at synliggøre disse lederkompetencer og andre kompetencer i det civile cv: 'Du er leder, og det skal du have frem'," forklarer Lotte Cooper.

Et godt signal Endnu er det for tidligt at sige noget om omfanget af denne nye funktion, men det har uden tvivl skabt et godt signal og stor tilfredshed hos de veteraner, der er i kommunen. Det er Lottes vision at inddrage frivillige kræfter, hvor det giver mening i det at gøre en forskel for kommunens veteraner. Det kan være pårørende, erhvervslivet og selvfølgelig de organisationer, der arbejder med veteraner. Arbejdet med flagdagen, som de sidste par år har været i samarbejde med lokale veteraner, fortsætter, ligesom Lotte vil deltage løbende i den lokale veterancafé og hos Marineforeningen.

Drivkraften for Lotte Cooper, er baseret på hendes viden og oprigtige interesse for mennesker, og at bringe parterne sammen, samt øget fokus og synliggørelse på de samarbejdspartnere og muligheder, der er i forhold til veteranerne.

