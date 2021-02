De konservative gik i 2017 til valg på, at PH Park både skal udvikle byen og give et overskud til kommunekassen. Billedet er fra partiets valgbrochure i 2017.

Verdensklasse eller fiasko: Det ved vi nu om prestigebyggeriet

Indtil oktober 2019 bakkede alle op om PH Park, men kun få var åbenbart klar over, hvornår projektet gik fra overskud til underskud

Hørsholm - 17. februar 2021 kl. 06:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Er PH Park et byudviklingsprojekt i verdensklasse? Eller er det en økonomisk fiasko? En økonomisk skandale, som Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt var citeret for i Frederiksborg Amtavis den 10. februar?

"Skandalen ligger i, at der træffes beslutninger på et forkert grundlag," mener Glen Madsen (DF).

"Vi fik at vide, at PH Park er en guldgrube. Først i foråret 2019 kommer det frem, at det er den ikke. PH Park er et fantastisk projekt. Det har jeg altid ment. Og det bliver helt sikkert godt. Men jeg synes, at borgmesteren skal komme ud af busken og stå ved sit politiske ansvar for at have stillet noget i udsigt, som ikke er," siger Glen Madsen.

Kampen om den sande fortælling om PH Parks økonomi er opstået efter en række artikler i Frederiksborg Amtsavis. Efterfølgende har Hørsholm Kommune valgt at offentliggøre et foreløbigt regnskab for PH Park-projektet. Det viser i tørre tal omkostninger for 82 millioner kroner og indtægter for knap 40 millioner kroner. Et manko på 42 millioner kroner.

Borgmester Morten Slotved (K) og viceborgmester Henrik Klitgaard kritiseres i den forbindelse for ikke at erkende, at PH Park koster i stedet for - som lovet - at indbringe en stor sum penge. Nogen erkendelse kommer der dog nu. Artiklen fortsætter...

Borgmester Morten Slotved var med ved nedrivningen af Hørsholm Sygehus, der blev indledt i efteråret 2016 og færdiggjort i foråret 2017. Foto: Morten Timm

Overvurderede markedet "PH Park blev ikke den forretning, som vi i begyndelsen troede den ville blive. Vi overvurderede markedet. Eller også var vores rådgivere for optimistiske og ikke klar over de krav, vi stillede," siger Henrik Klitgaard til Ugebladet.

Også borgmester Morten Slotved (K) medgiver, at han, "set i bagklogskab", på et tidligere tidspunkt kunne have fortalt Hørsholms borgere, at PH Park ville koste penge.

"Det kan man sige, at jeg kunne have gjort. Jeg kunne have været mere klar i mælet. Jeg tænkte ikke på det. Der var intet pres. Politikerne var jo alle med. Vi burde have sagt, hvad det koster" forklarer Morten Slotved.

Tidslinjen 25. april 2016: Vision for udvikling af sygehusgrunden vedtages i kommunalbestyrelsen (KB).



27. februar 2017: Fastsættelse af parkeringsnorm for sygehusgrunden i KB.



18. december 2017: Den endelige udviklingsplan for PH Park vedtages i KB.



29. januar 2018: Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park i KB.



16. maj 2018: Bedømmelsesudvalget (Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) + Økonomiudvalget (ØU) præsenteres for tilbud. Der orienteres om, at underjordisk parkering påvirker salgsprisen med 40 mio. kr.



30. maj 2018: Erhvervsejendomsmæglerne Sadolin og Albæk fremsender rapport, der viser, at 375 underjordiske p-pladser påvirker salgsprisen med over 100 mio. kr.



16. august 2018: PH Park - 2. udbud. Sadolin og Albæks rapport gennemgås på ØU-møde som lukket punkt. Et enigt ØU beslutter at sende PH Park ud i nyt udbud med underjordisk parkering



27. maj 2019: Forslag til Lokalplan 170 for PH Park sendes i høring.



28. oktober 2019: KB vedtager med 13 stemmer for og én imod (Glen Madsen, DF), den endelige lokalplan for PH Park. Venstres fem medlemmer undlader at stemme.

Fuld opbakning Både han og Henrik Klitgaard fastholder, at der hele vejen igennem har været politisk opbakning til projektet. Næsten da.

For da lokalplan 170 for PH Park blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i efteråret 2019, stemte DF's Glen Madsen imod, og Venstre undlod at stemme. Dog ikke eksplicit på grund af økonomien: Glen Madsen stemte imod på grund af processen, Venstres dengang fem medlemmer undlod at stemme, fordi de fortsat mente, at byggeriet burde reduceres yderligere.

Det har ikke tidligere været offentligt fremme, at udgifterne til PH Park overstiger indtægterne. Det skyldes, at en lang række økonomiske oplysninger, overvejelser og beslutninger er foretaget i et lukket rum, hvor kun politikere og ansatte i forvaltningen var til stede. Argumentet for at holde oplysningerne tæt ind til kroppen var, at sådanne oplysninger kunne påvirke de forestående aftaler. Artiklen fortsætter...

Ejendomsudvikler Niels Duckert købte tre af de fire byggefelter i PH Park, men solgte dem siden videre til Calum A/S. Foto: Fred Jacobsen

Skuffende første udbud For efter et skuffende første udbud af PH Parks byggefelter, hvor der kun kom et enkelt bud, måtte udbuddet revurderes.

I maj 2018 tegnede der sig et billede af, at især valget af at bygge boligernes parkeringspladser under jorden ville påvirke salgsprisen. I første omgang lød et forsigtigt skøn, at det ville medføre et minus på 40 millioner kroner.

300.000 pr. p-plads Lidt senere på måneden fremlagde erhvervsejendomsmæglerfirmaet Sadolin og Albæk en rapport, der viste helt andre tal: Deres vurdering var, at de underjordiske p-pladser ville koste i omegnen af 100 millioner kroner. Konkret: Der skulle fratrækkes 312.500 kroner (inkl. moms) for hver af de 375 planlagte underjordiske parkeringspladser fra den samlede salgspris. Ca. 117 millioner kroner.

Økonomiudvalget blev orienteret om dette på et møde i august 2018 og blandt andet bedt om at tage stilling til, om de kostbare underjordiske parkeringspladser fortsat skulle være en del af det samlede udbud. Det var der ifølge referatet fra mødet enighed om rundt om bordet.

Også Glen Madsen og Annette Wiencken, der på det tidspunkt stadig repræsenterede Venstre, stemte for at fortsætte udbuddet med de dyre parkeringspladser.

Løbet var kørt Glen Madsen, kunne du ikke bare have råbt op om økonomien på det tidspunkt?

"Det kan du sige. Men løbet var kørt. Der var jo ikke noget der kunne ændres. Vi var bundet på hænder og fødder, og vi måtte ikke tale om økonomien."

Annette Wiencke mener som Glen Madsen, at politikerne godt kunne sidde med en forventning om en PH Park, der gav overskud.

"Det lå i luften, at det var noget vi skulle tjene penge på. Enten på en kort eller lang bane," siger løsgængeren til Ugebladet.

Hun slår dog fast, at fokus mest var på at skabe et attraktivt område.

"Vi var klar over, at det var hundedyrt med de p-pladser. Men vi ville have et smukt og attraktivt område. Folk skal jo ikke bo på en parkeringsplads. Og jeg har hele tiden set PH Park som en investering i fremtiden," lyder det fra Annette Wiencken.

Manglede kuglerammen Thorkild Gruelund (SK) vedkender sig sin opbakning hele vejen igennem. Han mener dog ikke, at økonomien blev italesat tydeligt.

"Det er en efterrationalisering, men der har manglet en kugleramme i hele processen. Vi skulle have haft at vide, at nu er pengene brugt, og hvad vi så vil. Det spørgsmål fik vi mig bekendt ikke. Nemlig hvornår vi gik fra overskud til underskud. Jeg ved det ikke," fortæller Gruelund.

Han mener selv, at han i forbindelse med forberedelse af det andet udbud stillede spørgsmål ved at fastholde p-pladser under jorden.

"Men jeg stemte ikke imod. Jeg var jo med i den konservative gruppe," siger Gruelund, der i foråret 2019 blev ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti og efter en periode som løsgænger stiftede SocialKonservative.

