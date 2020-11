Se forestillingen 'Human in Balance' i Trommen. Pressefoto

Verden vipper: Balancekunst på scenen og i livet

Oplev forestillingen 'Human in Balance' med det aarhusianske kompagni Don Gnu i Trommen

Balancerende på en gigantiske vippescene udforsker det aarhusianske kompagni Don Gnu i forestillingen 'Human in Balance' mennesket som individ og medborger i en verden, hvor ingen kan bevæge sig uden at påvirke de andre. Det sker tirsdag 24. november kl. 19.00 i Kulturhus Trommen.

"Stykket 'Human in Balance' er opstået ved et samarbejde mellem de to kulturhovedstæder i 2017, Aarhus og Pafos i Cypern.