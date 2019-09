Efter seks år på posten takker Jørgen Eirfeldt af som formand for Venstre i Hørsholm. Arkivfoto Foto: © Claus Boesen/ Media Press

Send til din ven. X Artiklen: Venstres formand takker af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstres formand takker af

Hørsholm - 20. september 2019 kl. 15:46 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Eirfeldt, der gennem de sidste seks år har været formand for Venstre i Hørsholm, valgte torsdag aften at gå af s til en ekstraordinær generalforsamling.

- Det har nu aldrig været hensigten, at jeg skulle være en af de formænd, som har siddet længst som lokalformand, men nu er tiden inde til at takke af. Min afgang som lokalformand har ikke noget at gøre med den uro, der har været i Venstre i relation til formandskabet på landsplan. Jeg besluttede for et år siden, at jeg ønskede at forlade lokalpolitik som formand for Venstre i Hørsholm og begrundelsen er ganske enkelt manglende tid, forklarede formanden i sin tale til de fremmødte Venstre-folk.

Samtidig forklarede Jørgen Eirfeldt, at han faktisk ville være trådt tilbage tidligere, men at han blev indtil det rigtige tidspunkt.

- Der har i den mellemliggende periode været en række udfordringer i Venstre i Hørsholm, hvorfor jeg valgte at fortsætte på generalforsamlingen og samtidig meddelte, at jeg ville trække mig, når jeg følte, at der var tilstrækkelige ro i Venstre. Har min afgang så noget at gøre med den førte Venstre politik her i Hørsholm? Både ja og nej. Venstre er et parti, der favner bredt og hvor »der er højt til loftet og langt til døren«, som man populært siger. I bestyrelsen i Hørsholm har vi både høge og duer, og jeg hører nok mest til høgene, lød det også fra den afgående formand, hvor sidstnævnte pointe vedrørende høge og duer kan ses som en henvisning til spørgsmålet om, hvorvidt Venstre skal føre samarbejdspolitik eller oppositionspolitik i kommunalbestyrelsen.

- Jeg finder, at vi som udgangspunkt naturligvis skal søge det borgerlige samarbejde, men vi skal også have den tilstrækkelige kant til, at der kan kendes forskel på de Konservative og Venstre, tilføjede Jørgen Eirfeldt, inden han understregede, at der skal mere fokus på de ældre i Hørsholm Kommune.

Den nye formand for Venstre i Hørsholm blev Stig Brammer, der tidligere var næstformand.