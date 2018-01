Venstres nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem, Kristian Nørgaard Jensen, mener, der er behov for et systemskifte i Hørsholm. Han ønsker, at kommunen skal lytte mere til borgerne. Derudover mener han også, at der er plads til forbedringer i forhold til samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Foto: Lars Sandager Ramlow

Venstremand med mere kant

Hørsholm - 17. januar 2018 kl. 06:20 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den politiske debutant Kristian Nørgaard Jensen (V) er glad for Danmark. Han er faktisk så glad for det danske samfund, at hans største motivation for at stille op i politik er at bidrage til at bevare det samfund, vi har, og gøre det bedre. Det fortæller han om i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Danmark er et godt land, og jeg tænker meget på, hvad der kan blive bedre for os alle sammen. Jeg er stor tilhænger af, at vi i Danmark både har muligheder, men også et sikkerhedsnet for folk, der kommer i klemme. Sikkerhedsnettet må bare ikke blive til vat, og det skal stadig indeholde incitamenter til selvforsørgelse. Der er nogle områder, hvor jeg mener, vi kan gøre det bedre, siger Kristian Nørgaard Jensen til avisen.

I 2016 blev han valgt som Venstres folketingskandidat i Fredensborg-kredsen, og ambitionerne rækker stadig til en plads på tinge. I første omgang tager den 46-årige nyvalgte politiker dog fat på arbejdet i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som han blev en del af pr. 1. januar.

- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at Annette Wiencken (V) var blevet borgmester. Jeg mener, at der er behov for et skifte i Hørsholm. Der er behov for, at kommunen lytter mere til borgere og har mindre fokus på byggesager, hvor man i nogle tilfælde har haft for meget fokus på entreprenørerne frem for, hvad der skal ske med Hørsholm, siger Kristian Nørgaard Jensen.

- Jeg vil gerne samarbejde, men det skal være om de sager, Venstre tror på. Jeg vil nok have lidt mere kant, men jeg ved også, at vi skal vinde på vores gode argumenter, fordi vi jo ikke har magt til at stemme noget igennem. Jeg håber dog alligevel, at folk vil kunne mærke, at der er sket noget nyt, når vi kommer nogle år frem.

I kommunalbestyrelsen får Kristian Nørgaard Jensen plads i både Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det er to områder, Kristian Nørgaard Jensen er glad for at have sit fokus på.

