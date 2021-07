Se billedserie Ann Lindhardt (t.v.) har gennem noget tid arbejdetpå, at få sit parti på Christiansborg med på idéen om et nyt museum i Hørsholm. Jan E. Jørgensen (t.h.), der er partiets kulturordfører fortæller, at Venstre har skrevet penge til et nyt oplysningsmuseum på partiets ønskeliste på kulturområdet til den kommende finanslov.

Venstre vil have museum i Hørsholm på finansloven

Hørsholm - 10. juli 2021 kl. 21:45 Kontakt redaktionen

Tekst & foto: Frederik Volstrup Kock

Hørsholm Egns Museum har i dag en udstilling om oplysningstiden, som de drømmer om udviddes til sit helt eget museum. Kulturordfører i Venstre, Jan E. Jørgensen, er begejstret for idéen om et museum dedikeret til oplysningstiden.

Han tror, at et sådant museum har gode muligheder for at trække skarpe paralleller fra vor historiske fortid til nutidigt aktuelle temaer og debatter om eksempelvis blasfemi, ytrings- og trykkefrihed.

- Jeg synes, det er enormt spændende at kigge på. Når vi ser på de debatter, vi har i dag, er det mange af de samme temaer, der drøftes som tilbage i 1700-tallet – måske knap så meget angående majestætsfornærmelse– men debatter om blasfemi eller ytringsfrihed overfor hensynet til fremmede statsmagter, som i sagen om tibetflaget, siger Jan E. Jørgensen, MF (V), kulturordfører.

Han tror, at museer, der kan trække direkte linjer til nutidens aktuelle dagsordener, kan være en vigtig brik i, at holde landets kulturinstitutioner interessante og aktuelle for unge mennesker, som museer generelt har svært ved at fange interessen hos.

Historiske kampe og debatter om ytringsfrihed, trykkefrihed og forsamlingsfrihed, kan virke abstrakt for yngre generationer – i særdeleshed, hvis det kun kan betragtes i form af en gammel kjole eller paryk i en glasmontre.

- Men hvis du får sat fortiden ind i kontekst, hvor det kan forstås i et nutidsperspektiv, så bliver det rigtig spændende, aktuelt og relevant, siger Jan E. Jørgensen (V).

Rakte ud til borgen Ann Lindhardt (V) har arbejdet målrettet for at vække interesse for projektet i partiets folketingsgruppe. Derfor glæder det hende, at hun er lykkedes med at skabe begejstring for idéen på Christiansborg:

- Dannelse, ytring og frihed, er grundlaget for vores moderne demokratiske og frie samfund. Et oplysningsmuseum vil være med til at løfte kulturen, ikke kun i Hørsholm, men også i resten af landet. Det er visionen at Museet skal ligge i den imponerende ladebygning, der i sig selv fortæller historien om Hirschholm Slot og enevælde hierarkiske styre, siger Ann Lindhardt (V).

Udbredt fra Hørsholm Museet skal ligge i Hørsholm, Det var nemlig her i byen, mange af grundstenene til Danmark, som vi kender det i dag blev lagt. Det var her, ord og idéer blev gjort til handling.

Det var her i lokalområdet, at Struensee forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens idealer.

Det var herfra, han offentliggjorde forordningen om trykkefrihed, og ikke mindst var det her, han var dronningens elsker, som endte med at koste ham hovedet.

Museum i fredet kornlade Ambitionen og visionen er, at det nye museum skal have adresse i kornladen,, som er den ældste og mest markante af de avlsbygningerne, der hørte til det nedrevne Hirschholm Slot. Selve bygning i sig selv har historisk tyngde, da den blev opført af dronning Louise i 1713.

Slottes avlsbygninger står aktuelt tomme og er sat til salg af Freja Ejendomme A/S. Museum Nordsjælland har ytret ønske om at købe laden, såfremt det lykkes at rejse tilstrækkelige fondsmidler.

Laden består af et åbent rum på hele 1040 kvadratmeter med 12 meter til kip. Indretningen skal respektere fredningsværdierne og bygningens oprindelige funktion, så den fortsat kan opleves i fuld pragt som ét stort rum.