Venstre vil have indført whistleblower-ordning

Venstre foreslår nu, at Hørsholm Kommune indfører en ny whistleblowerordning. Borgmesteren er positiv overfor forslaget.

Venstre i Hørsholm vil have undersøgt mulighederne for at indføre en whistleblower-ordning for Hørsholm Kommunes medarbejdere.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som finder sted mandag den 30 november.

- Ordningen skal ses som en »fortrolig kanal« på arbejdspladsen. En whistleblower-ordning kan være et proaktivt værktøj på den måde, at ordningen kan give medarbejderne sikkerhed for, at deres individuelle og kollektive bekymringer og indtryk er noget, som arbejdspladsen værdsætter. Det er også en måde at vise, at der er en forståelse for situationer, hvor det kan være umuligt eller svært at gå til de overordnede via traditionelle kommunikationskanaler, fortæller Ann Lindhardt (V), der har bedt om at få punktet på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Medarbejdere kan melde ulovligheder anonymt Ifølge dagsordenen kan en Whistleblower-ordning betyde, at Hørsholm Kommunes medarbejdere anonymt kan anmelde lovovertrædelser, grove fejl eller forsømmelser.

Konkret kan det eksempelvis dreje sig om mistanke om økonomisk kriminalitet, grov overtrædelse af tavshedspligten, magtmisbrug eller alvorlige brud på arbejdssikkerheden.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke ser skeletter i skabet. Forslaget skal ses som et redskab i en professionel virksomhed, der kan komme medarbejderne til gode. En whistleblowerordning, der opfattes som velfungerende, kan nemlig styrke medarbejderne tillid til, at der bliver taget hånd om eventuelle problemer på arbejdspladsen. Det skal opfattes som en sikkerhed for, at man ikke som ansat kan blive sat i en svær situation, hvor man med navns nævnelse må stå frem, siger Ann Lindhardt yderligere, inden hun opsummerer:

- Det er en åben invitation til mere transparens og større respekt for uenigheder. Udgangspunkt skal være respekt for hinanden.

Borgmester: Det er en god ide Hos borgmester Morten Slotved (K) møder forslaget opbakning.

- Det er helt sikkert noget, vi skal have undersøgt, siger borgmesteren, inden han fortsætter:

- Vi har selvfølgelig allerede en ordning. Lige nu udgør vores HR-chef vores whistleblowerordning. Vi har meldt ud, hvordan medarbejderne kan komme i kontakt med ham, og hvad der er muligt i forhold til anonymitet, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K).

Mens man således allerede har en form for whistleblower-ordning, ser borgmesteren gerne, at mulighederne for at udvide ordningen bliver undersøgt.

- Vi skal have et oplæg fra administrationen, og så skal vi sørge for, at vi får et beslutningspunkt i Økonomiudvalget, så vi ved præcis, hvilke ordninger der er i dag, og hvad vi kan gøre anderledes fremover. Vores medarbejdere skal altid vide, hvordan man kan henvende sig, og hvordan man kan være anonym. Derfor er det fint, at punktet nu kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden, siger Morten Slotved (K).

Ordningen kommer med sikkerhed: Spørgsmålet er hvornår Europa-Parlamentet vedtog i april 2019 et whistleblower-direktiv, der forpligter endnu flere arbejdsgivere inden for både den private og den offentlige sektor til at etablere whistleblower-ordninger.

Mandag den 7. oktober 2019 blev direktivet endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union, og det betyder, at EU's medlemsstater nu har en frist på to år til at vedtage nationale regler, der implementerer direktivet. Direktivet indeholder blandt andet en pligt for kommunerne til at etablere en whistleblowerordning, og fristen er oktober 2021.

Ann Lindhardt ser dog ingen grund til at vente med at indføre ordningen.

- Jeg syntes, at mulighederne for at få ordningen op at køre før oktober 2021 skal undersøges allerede nu. Det vil vise, at Hørsholm Kommune er en fremsynet, professionel organisation, der har langt bedre muligheder for at fange eventuelle fejl, ulovligheder og konflikter i tide, siger hun.

