Se billedserie Både Anne Lindhardt (V) og Anne Ehrenreich (V)stiller op som spidskandidat for venstre i Hørsholm. Hvem det bliver, skal medlemmerne af partiet snart afgøre. Foto: Lars Sandager Ramlow

Venstre skal vælge spidskandidat

Hørsholm - 20. marts 2020 kl. 16:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre planlægger nu et møde, hvor partiet skal vælge en spidskandidat til det kommende kommunalvalg. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

»Corona-krisen har bragt landet i en ekstraordinær og alvorlig situation, som har stor indflydelse for Danmark og globalt. Venstre arbejder målrettet på ikke kun at komme igennem krisen, men også komme godt videre. Trods krisen vil vi gerne have noget at se frem til. Derfor sætter vi allerede nu dato på vores opstillingsmøde. Det holder vi den 22. april kl. 19:00 i Selmersbo, såfremt det er muligt«, skriver partiet, inden der fortsættes:

»Her skal vi vælge en borgmesterkandidat. Alle medlemmer af Venstre Hørsholm bliver inviteret og kan deltage. Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich stiller begge op. Venstre Hørsholm vil arbejde målrettet frem mod KV21 og har brug for et godt afsæt og et stærkt hold.

Corona-krisen ændrer sig dag for dag, men vi håber, der bliver mulighed for at afholde opstillingsmødet den 22. april. Det afhænger naturligvis af Corona-situationen. I modsat fald udsætter vi arrangementet«, fremgår det af pressemeddelelsen.