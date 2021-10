Se billedserie I august inviterede Hørsholm Kommune til temamøde om det mulige renseanlæg, men flere gik i protest, da de ikke oplevede, at de fik svar på deres spørgsmål. Fotos: Sophus Zarrs Soelberg

Venstre siger definitivt nej til fælleskommunalt renseanlæg

Venstre bakker ikke op om planerne for et fælleskommunalt renseanlæg. I stedet bør Hørsholm fokusere på at udbygge sin eksisterende kapacitet, lyder det nu fra partiet

Hørsholm - 23. oktober 2021 kl. 06:53 Af Af Sophus Zarrs Soelberg

Diskussionen om et muligt fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm har gennem længere tid fyldt meget i den politiske debat, hvor særligt de mulige placeringer har været oppe at vende. Nu oplyser Venstre, at partiet slet ikke bakker op om et fælleskommunalt renseanlæg. Det siger Ann Lindhardt (V) til Frederiksborg Amts Avis.

- Venstre melder klart ud, det er på tide at Hørsholm ændre strategi og arbejder for Hørsholms borgere. Jeg vil gerne opfordre Hørsholm Kommune, til at træde ud af planerne for et fælles rensningsanlæg og i stedet flytte fokus og bruge ressourcerne på at få rent badevand i Rungsted og få stoppet lokale kloakproblemer, lyder det således fra partiets spidskandidat Ann Lindhardt (V).

Ann Lindhardt (V) fortæller, at Venstre slet ikke er interesserede i et fælleskommunalt renseanlæg. Det gælder også, hvis anlægget skulle placeres i en anden kommune. Foto: Morten Timm

Det går for langsomt Ifølge Venstre vil det ikke ændre noget, hvis et renseanlæg placeres udenfor kommunegrænsen. Et fælleskommunalt renseanlæg løser nemlig ikke de udfordringer, som Hørsholm står overfor i forbindelse med rensning af spildevand.

- I stedet for at løse de problemer, vi har med mangeårigt forurenet badevand, overløbsproblemer og kloakvand i folks kældere, er fokus på etablering af et nyt fælles rensningsanlæg i Hørsholm, som først har udsigt til at være færdigt først i 2036, siger Ann Lindhardt (V) og fortsætter:

- Hørsholm har de sidste mange år haft problemer med forurenet badevand syd fra Rungsted havn og vi har i mange år set store problemer med tilbageløb af kloakvand i folks huse. Det er totalt uforståeligt, at Novafos og Hørsholm Kommune først har en plan klar om flere år til at få løst problemerne, siger hun.

Udbyg Usserød Ann Lindhardt understreger i den forbindelse, at Venstre stadig gerne ser Hørsholm Kommune som en del af Novafos, men at man ikke længere ser nogen grund til at fortsætte undersøgelserne af mulighederne for et fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm Kommune.

- Usserød rensningsanlæg kan klare Hørsholms kapacitet helt til 2070, så i stedet for at satse på million dyre centrale løsninger, skal vi investere decentralt i Usserød rensningsanlæg og få løst problemerne med overløb og tilbageløb af spildevand.

- Jeg forstår ikke, hvordan det kan være billigere at lave et stort fælles renseanlæg og så pumpe spildevandet frem og tilbage, fremfor at lave lokale løsninger, tilføjer hun.

Flere mulige placeringer Novafos udarbejdede mellem 2018 og 2019 en analyse af, om rensning af spildevand fra Hørsholm, Rudersdal, Allerød og dele af Furesø med fordel kunne samles på et fælles renseanlæg.

Analysen konkluderede, at det vil være en gevinst for både økonomi og miljø at nedlægge otte eksisterende renseanlæg og samle rensningen af spildevandet på ét fælles, moderne og energineutralt anlæg, hvor det rensede spildevand skal udledes til Øresund i stedet for til vandløb og søer. Analysen konkluderede også, at et fælles renseanlæg placeres bedst i Hørsholm Kommune, hvor der oprindeligt var lagt op til, at renseanlægget skulle placeres på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej, og Novafos har derfor i maj 2021 indgået en aftale med ejeren af et landbrugsareal ved Store Hvedehavegård i Hørsholm Kommune om at købe et areal.

En række alternative placeringer af til det fælleskommunale renseanlæg i Hørsholm er efterfølgende blevet foreslået efter massiv kritik fra naboer til området ved Store Hvedehavegård og Novafos er derfor kommet med fem alternative placeringer, der skal behandles politisk.

- Vi har lavet for-og-imod-argumenter for seks lokaliteter, som det politiske niveau i Hørsholm nu kan forholde sig til. Det er lavet på et overordnet niveau, så politikerne kan indsnævre feltet, og beslutte om man skal se nærmere på nogle af de lokaliteter, har Novafos direktør Carsten Nystrup tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis.

Mandag den 25. oktober bliver sagen igen taget op til kommunalbestyrelsesmøde i Hørsholm Kommune. Her skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en investeringsaftale med Novafos på vand- og spildevandsområdet for 2022. Investeringsaftalen er spildevandsselskabets og kommunens fælles mål for indsatsen på vandområdet.