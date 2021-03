Se billedserie Hvis busholdepladsen ender med at blive placeret på den forreste del af Hanne Lis Ryes grund, skal flere af træerne, der ses på venstre side af billedet, fældes. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Venstre presser på i sag om buslomme-ballade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre presser på i sag om buslomme-ballade

Efter opråb fra en beboer på Sjælsmarkvej er placeringen af to kommende busholdepladser nu endt på dagsordenen hos Miljø- og Planlægningsudvalget.

Hørsholm - 04. marts 2021 kl. 05:57 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Hvor skal de to kommende busholdepladser med tilhørende buslommer på Sjælsmarkvej placeres? Det er der delte meninger om. Indtil for nylig var planen, at de to busholdepladser skulle placeres foran Hanne Lis Ryes liebhaverejendom. Men efter opråb fra ejendommens ejer har to af medlemmerne fra Miljø- og Planlægningsudvalget, udvalgsformand Jan Klit (K) og udvalgsmedlem Anne Ehrenreich (V), været ude for at se på sagen.

Besøget på Sjælsmarkvej har resulteret i, at Venstre nu har stillet et såkaldt initiativretsforslag, hvor partiet foreslår, at alternative løsninger til placering af cykelstil og busholdeplads på Sjælsmarkvej skal på dagsordenen på næste uges udvalgsmøde i Miljø- og Planlægningsudvalget.

- Siden historien om utilfredsheden med placeringen af busholdepladserne blev bragt i Frederiksborg Amts Avis, der har jeg prøvet at få Jan Klit til at svare på, om der ville blive ændret på kommunens placeringsforslag. Det har han stadig ikke svaret mig på, og så må jeg jo selv fremlægge et forslag for at få det ændret, siger Anne Ehrenreich .

Alternativ placering Hanne Lis Rye, der ejer den liebhaverejendom, der står til at skulle afgive et stykke jord til fordel for den ene af de kommende busholdepladser, foreslog i Frederiksborg Amts Avis den 4. februar, at busholdepladsen med tilhørende buslomme i stedet bliver placeret omkring 150 meter længere nede ad vejen i retning mod rundkørslen og Istedrødvejen.

Den placering, synes Anne Ehrenreich, ser mere fornuftig ud end den placering, kommunens forvaltning har foreslået.

- Nu har jeg været ude og se, hvordan der ser ud på stedet, og jeg synes jo ikke, at ekspropriation er en borgerlig løsning. Det er ikke en løsning, vi skal gribe til, med mindre det er absolut nødvendigt, og jeg synes ikke, at den placering, kommunen har foreslået, er et særlig godt sted til en busholdeplads. Der er en bakke ned mod den ejendom, som man vil ekspropriere, så man skal for det første fælde en masse træer, og selve anlægsopgaven ser ret voldsom ud, så jeg synes simpelthen bare ikke, at placeringen ser fornuftigt ud, siger Anne Ehrenreich og fortsætter:

- Den alternative placering, som Hanne Lis Rye foreslår, der er terrænet mere lige. Der er heller ikke så meget anlægsarbejde, og der skal ikke fældes træer, siger hun.

Trafiksikkerhed først Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan Klit, har ligesom Anne Ehrenreich været ude og se nærmere på det alternative placeringsforslag til den ene af de to nye busholdepladser, og Jan Klit oplyser, at administrationen i Hørsholm Kommune er i gang med at se på, om det kan lade sig gøre at placere de kommende buslommer på Sjælsmarkvej et andet sted.

- Jeg har selv været ude og kigge på forholdene, og det kan sagtens være, at vi kan nå frem til en anden løsning, siger udvalgsformand Jan Klit, som ikke kan genkende den mangel på dialog i Miljø- og Planlægningsudvalget, som Anne Ehrenreich påpeger.

- Efter mødet på Sjælsmarkvej orienterede jeg Miljø- og Planlægningsudvalget om, at administrationen ville gå i gang med at kigge på sagen, så vi har noget faktuelt at forholde os til, inden vi beslutter noget i udvalget. Ingen beslutning er jo bedre end det grundlag, den er truffet på, så vi skal jo lige have styr på fakta, inden vi træffer nogle beslutninger, siger udvalgsformanden og understreger, at trafiksikkerheden fortsat kommer til at spille en afgørende rolle i forhold til, om busholdepladserne kan placeres et andet sted.

- Der er ingenting, der er udelukket overhovedet. Vi skal gøre tingene ordentligt, og vi skal finde den bedst mulige løsning for alle. Men de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, de vejer stadig meget tungt, siger Jan Klit.

Spændt på udfald Liebhaverejendommens ejer, Hanne Lis Rye, er glad for at høre, at de kommende busholdepladser vil være på dagsordenen ved næste uges udvalgsmøde i Miljø- og Planlægningsudvalget.

- Jeg tænker, at det er godt, hvis der kan komme noget positivt ud af det, og jeg er enormt spændt på, hvad der kommer til at ske, siger Hanne Lis Rye.

Udvalgsmødet i Miljø- og Planlægningsudvalget bliver afholdt den 11. marts.

relaterede artikler

Buslomme foran liebhaver-ejendom skaber ballade 04. februar 2021 kl. 05:06