Venstre-kandidat: Vi må ikke hvile på laurbærrene

Venstre i Hørsholm har præsenteret partiets niende kandidat til kommunalvalget den 16. november.

Det er 55-årige LARS FREDERIK THALBITZER.

”Hørsholm er en god kommune, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi har gode skoler, men skal også holde jernet i ilden for, at det bliver ved, og der er for eksempel brug for nye faglokaler. Det vil jeg gerne kæmpe for. Vi skal også være en kommune, der tager sig godt af ældre og syge mennesker, der har behov for hjælp,” udtaler Lars Frederik Thalbitzer i en pressemeddelelse.