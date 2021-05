Venstre fik valgt sin formand

Det skriver partiet i en pressemeddelelse. Derudover blev Lone Sønderbo og Sven Peder Nygaard valgt ind i bestyrelsen. Begge er tidligere medlemmer af Venstre Hørsholms bestyrelse. Rie Brodersen, Birger Bøgeblad og Preben Stenkjær gik ud af bestyrelsen, og de fik i den forbindelse alle et tak med på vejen for deres arbejde. Den nye bestyrelse vil nu konstituere sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

- Det var en hyggelig aften, og dB-niveauet var et klart bevis på, at alle var glade for at vi endelig kunne mødes fysisk og tage en god face-to-face debat. 2021 er et spændende valgår. Venstre Hørsholm vil nu bruge tiden frem mod valget til Kommunalbestyrelsen den 16. november på en intensiv, fokuseret og stærk valgkamp. Det er tid til forandring, siger bestyrelsesformand Preben Carøe.