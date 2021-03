Venstres spidskandidat i Hørsholm er på jagt efter kandidater til efterårets kommunalvalg. Foto Lars Sandager Ramlow

Venstre er på udkig efter nye kandidater

Hørsholm - 10. marts 2021 kl. 19:35 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Den 16. november er der kommunalvalg, og i den forbindelse efterlyser partiet Venstre nu kandidater, som har lyst til at stille op i Hørsholm. Det oplyser Ann Lindhardt, der er partiets spidskandidat.

- Der er som bekendt kommunalvalg i år, og vi er ved at have Venstres kandidathold på plads, men der er fortsat plads til flere og nye stærke kandidater. Det vigtigste er, at man vil være med til at gøre en forskel i sin kommune og har interesse for at udvikle de lokale forhold i Hørsholm. Og selvfølgelig at man vil repræsentere Venstre til det kommende kommunalvalg, lyder det fra Ann Lindhardt, inden hun fortsætter:

- Venstre vil arbejde for, at borgerne skal være i centrum og med stærkt nærdemokrati. Venstre er et ambitiøst borgerligt liberalt parti på 150 år med en stolt fortid, der arbejder for fremtiden. Vi tror på, at mennesket trives bedst med frihed under ansvar. Venstre vil arbejde for høj kvalitet i velfærden og god ansvarlig økonomi, siger hun.

Som det gerne gør sig gældende i disse tider, er der ikke planlagt et fysisk møde, hvor man kan tale med partiets allerede valgte kandidater. Men det betyder ikke, at man ikke kan få lejlighed til at stille spørgsmål.

- Hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre mere om at blive kandidat til kommunalvalget 2021, kan du tilmelde dig det virtuelle åbenthus-arrangement for nye kandidater, fortæller Ann Lindhardt og henviser til partiets hjemmeside, hvor tilmelding kan ske via https://venstrehorsholm.nemtilmeld.dk/2/. Spørgsmål og interessetilkendegivelse før mødet kan rettes til Ann Lindhardt via mail på al@AnnLindhardt.dk.

