Ann Lindhardt (V) opfordrer til, at man ser på kommunens brug af konsulenter, når der skal findes 16 millioner kroner i kommunens drift. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Spar på konsulenter i stedet for velfærd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Spar på konsulenter i stedet for velfærd

Fra venstre lyder det nu, at man bør se på kommunens brug af konsulenter, da der her kan være penge at hente. Samtidig undrer Ann Lindhardt (V) sig over, at borgmesteren nu fremlægger andre tal, end da han i januar varslede kommende besparelser.

Hørsholm - 07. august 2021 kl. 12:54 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Venstres Ann Lindhardt (V) vil ligesom borgmesteren holde hånden over de borgernære serviceområder, men hun undrer sig over, at de tal, som blev fremlagt i januar nu er halveret. Samtidig retter hun kritik mod borgmesteren for overhovedet at gå ud med nyheden om besparelser allerede i januar.

- Hvorfor lagde Borgmesteren allerede op til nedskæringer tilbage i januar? Blot få måneder efter han vedtog en skattestigning. Med den skattebyrde, der blev pålagt borgerne i Hørsholm Kommune sidste år af de Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, er det så rimeligt, at der også skal skæres på velfærden igen i årets budgetforhandlinger? Det var i forvejen en skattestigning, som betød en ekstra betaling til udligning på cirka 14 millioner kroner om året. Som om Hørsholm ikke betaler rigeligt i udligning, siger hun.

Skatten skulle ikke have været hævet I det hele taget er Ann Lindhardt kritisk overfor ideen om, at man hæver skatten i en kommune, hvor et borgerligt parti står ved roret.

- En borgerlig Kommune bør kunne holde skatten i ro - det er skat med omtanke. Venstre mener ikke, at skatten skal hæves, fordi der pludselig dukker uforudsete millionunderskud op. Sådan har det desværre været i Hørsholm de seneste år. Det er hovedårsagen til den historisk store skattestigning i 2020. PH Park-byggeprojekt kommer desværre til at give et hul i kommunekassen på minimum 45 millioner kroner, og det er borgerne der betaler, siger hun, og bemærker, at man i stedet for at spare på kommunens velfærd, bør se på Hørsholms brug af eksterne konsulenter.

Der er nemlig penge at hente, lyder det fra Venstre.

- I stedet for velfærdsbesparelser hvorfor så ikke se på de mange millioner, kommunen bruger på konsulenter. Til sidste års budgetforhandling fik vi en oversigt over konsulentudgifter, der lød på 31 millioner kroner årligt. Hvor ikke se på udgiftspresset på central administration, hvor Hørsholm ligger højst blandt nabokommunerne. Hvorfor ikke se på færre ledelseslag på Rådhuset, så man kan gentænke organisationsstrukturen, siger hun og tilføjer:

- Så kan vi frigive midler og i stedet løfte velfærden med eksempelvis mere personale i daginstitutioner, skoler og ældreplejen. Man burde også kigge på kommunens indkøbspolitik og ledelseslag, lyder det fra Ann Lindhardt (V).

relaterede artikler

DEBAT: Vi skal have en genopretningsplan for børneområdet med flere pædagoger på stuerne 24. juni 2021 kl. 06:13