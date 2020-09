Fra Venstres side lyder det nu, at skattestigningen slet ikke er nødvendig. Arkivfoto

Venstre: Skattestigning er ikke nødvendig

Torsdag kunne et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse fremlægge en ny budgetaftale, der blandt andet involverer en skattestigning. Fra Venstres side lyder det nu, at skattestigningen slet ikke er nødvendig.

Da forligspartierne i Hørsholm Kommune torsdag fremlagde den nye budgetaftale, lød det med samlet røst, at en skattestigning var nødvendig for at dække regningen efter den seneste udligningsreform og for at sikre kommunens serviceniveau.

Fra Venstre Hørsholm, der forlod forhandlingsbordet allerede på budgetforhandlingernes første dag, lyder det nu, at en skattestigning ingenlunde er en nødvendighed. Det siger Ann Lindhardt (V), der er Venstres spidskandidat ved det kommende kommunalvalg i 2021.

Hun mener i stedet, at der er tale om en politisk prioritering, når flertallet i Hørsholm Kommunalbestyrelse stemmer for en skattestigning på 0,5 procentpoint.

- Det er meget trist for Hørsholm, at der kommer en skattestigning på 0,5 procent og hele 37 millioner kroner årligt. Forligsparterne lægger en ekstra skattebyrde på Hørsholms borgere, men det er vores klare vurdering, at der var andre muligheder, og at det slet ikke er nødvendigt. Venstre har foreslået effektiviseringer på i alt 30 millioner kroner på eksterne konsulenter, da vi mener, at kommunen godt kan løse opgaverne med et mindre forbrug end de ellers 132 millioner kroner på fire år, lyder det fra Ann Lindhardt, inden hun fortsætter:

- Som Venstre allerede påpegede sidste år, vil vi stoppe det mangeårige overforbrug på beskæftigelsesområdet med effektiviseringer på cirka 13 millioner kroner årligt. Det er bestemt ikke rimeligt, at Hørsholm har et væsentligt højere forbrug på administrative udgifter og konsulenter end mange andre kommuner. Hørsholm har desuden færre udgifter på børneområdet grundet udflytning af Sjælsmark, så her er der mulighed for at rulle en del udgifter tilbage, siger hun.

Serviceniveau kan bestå Ann Lindhardt understreger samtidig, at en skattestigning ikke har været nødvendig for at bibeholde kommunens serviceniveau.

- Venstres forslag til budget for 2021-2024 indeholder god kernevelfærd, styrket fokus på Børn, ældre og udvikling af byen - uden skattestigninger. Der er samtidig ekstraordinær stor usikkerhed med hensyn til vurderingen af den fremtidige økonomiske udvikling som følge af coronapandemien. Derfor forslår Venstre et budget, der er med til at sikre, at kommunen har en solid kassebeholdning, så uforudsete ændringer i skatteindtægter ikke får for store konsekvenser for serviceniveauet, siger hun.

- Med de økonomiske usikkerheder, der følger med Covid-19, er det vigtigt at holde hjulene i gang. Skattestigninger går ud over forbruget også i vores eget lokale erhvervsliv. Vi kan og skal håndtere vores kommunes udgifter og økonomiske udfordringer inden for den relativ store skattebetaling på over 2 milliarder kroner. Også uden en ekstra skattestigning, tilføjer Ann Lindhardt.

Sender penge ud af kommunen Det undrer desuden Ann Lindhardt, at et flertal i kommunalbestyrelsen vælger at hæve skatten, da en del af de øgede skatteindtægter ikke bliver i Hørsholm.

- En skattestigning på hele 37 millioner kroner kan Venstre ikke se er nødvendig, når der var andre muligheder. At man så oveni købet vælger at sende ekstra 11 millioner skattekroner ud af byen, giver ingen mening. Alle politikere er jo bekendt med, at der er »en ekstra udligningsregning« når skatteprocenten kommer over 23,25 procent, siger Ann Lindhardt, inden hun afslutter:

- Jeg kan godt forstå, at socialdemokratiet er stolte over budgetaftalen. Det er snart kun havnen, der er »blå« i Hørsholm kommune.

Skatten sendte partier ud Et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse kunne torsdag formiddag underskrive budgetaftalen for årene 2021 til 2024, og den nye aftale indebærer blandt andet blandt en skattestigning på 0,5 procentpoint.

Det betyder, at Hørsholms borgere kommer til at betale cirka 300 kroner mere i skat om måneden, forklarede borgmester Morten Slotved (K), da kommunalbestyrelsen torsdag indkaldte til pressemøde.

13 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag den nye budgetaftale, og forligspartierne tæller Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialkonservative samt Annette Wiencken, der er uden parti. Allerede tidligt i processen forlod Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forhandlingsbordet, da partierne ikke kunne forlige sig med flertallets krav om at acceptere en skattestigning.