Velgørenhed fra butikker i Hørsholm sendes til Etiopien

Overskuddet fra Røde Kors genbrugsbutikker i Hørsholm går til at hjælpe befolkningen i Etiopien

Hørsholm - 15. december 2020 kl. 16:13 Kontakt redaktionen

Etiopien er et af verdens fattigste lande. Ifølge FN lever 44 procent af indbyggerne under den nationale fattigdomsgrænse, 41 procent er underernærede og 39 procent lever i ekstrem fattigdom.

- Det er chokerende tal, og det var også på den baggrund, at bestyrelsen for Røde Kors Hørsholm besluttede i 2019 at yde støtte til befolkningen i det fattige land. Det skete ved at indgå i en venskabsprojekt med Røde Kors i Etiopien, hvor vi støtter befolkningen i det fattige Østafrikanske land. Danske udsendinge er tilknyttet til at lede projektet. Det har ikke været uden udfordringer, da Corona også kom dertil 2020, siger Jerry Ritz, der er bestyrelsesmedlem og kommunikationsansvarlig i Røde Kors Hørsholm.

Ikke nok med at Etiopien er ramt af Corona, er landet nu også ramt af kraftige regnskyl. Mere end en million mennesker er påvirket og 300.000 er fordrevet fra deres hjem af regnen.

Røde Kors Danmarks folk på stedet fortæller, at mange mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem. De er blevet opsamlet i nødhjælpstelte, hvor Røde Kors i Etiopien udleverer nødhjælp.

Det nordlige Etiopien er en del af Sahel bæltet, og det breder sig fra vest til øst i den bredeste del af det afrikanske kontinent.

Venskabsprojekt er blevet forsinket

Jørgen Jørgensen, der er formand for Røde Kors Hørsholm, fortæller, at nødhjælpsarbejdet er blevet forsinket af den aktuelle corona-situation.

- Vi støtter befolkningen i Tigray provinsen ved at tilbyde mikrolån til mennesker, der er berørt af krigen mellem Eritrea og Etiopien, så de kan starte en forretning, men det er sat på hold, da situationen lige nu handler om ren overlevelse, siger han og fortsætter:

- Lige nu er venskabsprojektet forsinket på grund af COVID-19. Til gengæld er Røde Kors i fuld gang med COVID-19-respons. Når det er sket, glæder det mig at projektet er 3-årigt, så vi kan indhente noget af det tabte i 2021-2022. Når vi støtter den slags projekter, som er målrettet til at aktiverer befolkningen, er det vigtigt at det ikke kun er for et enkelt år, slutter han.

Røde Kors Hørsholm støtter venskabsprojektet i Etiopien med 250.000 kroner om året i en 3-årig periode. Midlerne kommer fra det økonomiske overskud fra afdelingens genbrugsbutikker, så på den måde er der rigtig mange borgere, der bidrager enten ved at donerer ting eller som kunder i de to lokale Røde Kors butikker.

- Vi kan ikke takke dem der støtter os nok. Det gør os i stand til at hjælpe nogle af de mest nødlidende mennesker i verden, slutter Jørgen Jørgensen.

215 nye lånmodtagere I Etiopien har Røde Kors det førnævnte venskabsprojekt i den etiopiske region Tigray. Projektet er dog blevet forsinket på grund af COVID-19. Projektet støtter mennesker, der har været berørt af krigen mellem Etiopien og Eritrea, ved at træne dem i at starte en forretning og give dem mikrolån. I år er der blevet valgt 215 nye lånmodtagere.

- Der er lige begyndt en oplæring i at tænke forretning, tænke regnskab, og hvor meget man skal spare op, siger Kristin Skov-Spilling, der er landechef for Røde Kors i Etiopien.

Oplæringen skal klæde lånemodtagerne på til at bruge pengene fornuftigt, men på grund af COVID-19 kan der kun deltage få til hver undervisning, og det er også en af årsagerne til, at projektet er blevet forsinket. Til gengæld har Røde Kors ydet støtte i forbindelse med COVID-19 i både hovedstaden og regionerne.

Straks efter COVID-19 blev opdaget i Etiopien den 13. marts, gik Dansk Røde Kors sammen med Etiopisk Røde Kors i gang med at yde støtte. Der blev kørt biler ud på gaderne med store højttalere for at dele informationer, der blev sat store bannere op og frivillige gik fra dør til dør. Derudover blev der sat håndvaskestationer op for at gøre god hygiejne nemmere tilgængeligt.

