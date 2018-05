Social- og Seniorudvalget med udvalgsformand Thorkild Gruelund (K) i spidsen har sagt ja til, at kommunens administration kan undersøge mulighederne for at ansætte en pårørendevejleder. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vejleder på vej til pårørende

Hørsholm - 14. maj 2018

Social- og Seniorudvalget har nu nikket ja til, at administrationen i Hørsholm Kommune kan gå i gang med at undersøge mulighederne for at ansætte en pårørendevejleder i kommunen. Ifølge Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget, fik han inspiration til idéen under valgkampen.

- Det var Ældre Sagen, der inspirerede mig til det under valgkampen, og da sagde jeg direkte til dem, at den idé ville jeg stjæle, siger Thorkild Gruelund.

Samtidig er der på dette års finanslov afsat 60 millioner kroner til aflastning af pårørende i kommunerne, og det giver nye muligheder, idet Hørsholm Kommune forventer at modtage omkring 250.000 kroner årligt til dette formål.

- Vi forestiller os ikke, at en pårørendevejleder er et fuldtidsjob, men der er forskellige sammenhænge, hvor der måske er behov for, at der er nogle, der kan tage en snak med de pårørende, siger Thorkild Gruelund.

Udvalgsformanden tænker særligt på pårørende, der må sende ægtefæller eller forældre på plejehjem.

- Det kan være svært, hvis man har en ægtefælle, som er syg og skal på plejehjem. Det kan godt være svært at tackle den situation, og man kan som pårørende få frygtelig dårlig samvittighed. Det kan også være »børn«, som har svært ved at se deres forældre pludselig blive rigtig gamle. Der kan det være godt at have en, som har forståelse for det, og det er det, vi skal finde ud af. Vi skal tackle det på den bedst mulige måde, og så skal vi se, hvad vi fra kommunens side kan gøre, så det bliver en god tid for ældre og pårørende alligevel, siger Thorkild Gruelund.