Se billedserie Der er flere huller i asfalten på Selmersvej. Et af dem kostede Marian to brækkede håndled. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Vejchef efter ulykke: Vinteren har givet ekstra mange vejhuller, men de skal jo ikke være der Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejchef efter ulykke: Vinteren har givet ekstra mange vejhuller, men de skal jo ikke være der

"Tip os endelig," lyder opfordring fra chefen for Vej og Park i Hørsholm, Rune Munch Christensen, der er ked af Marians faldulykke på Selmersvej

Hørsholm - 28. april 2021 kl. 07:19 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Vi tager ud og reparerer hullerne, så snart vi kan. Vurderer vi, at der er personfare, sender vi folk af sted med det samme. Ellers plejer det at blive fikset i løbet af få dage..."

Sådan lyder det fra chefen for Vej og Park i Hørsholm Kommune, Rune Munch Christensen, da Ugebladet foreligger ham de huller i asfalten på Selmersvej, som forårsagede et voldsomt fald og to brækkede håndled for 68-årige Marian Scmidt-Nielsen fra Hørsholm.

Han er ked af, at hun er kommet galt af sted, og erkender, at de (hullerne) selvfølgelig ikke skal være der.

"I det øjeblik vi bliver opmærksom på et eller flere huller, så kigger vi på dem og prioriterer rækkefølgen af reparationer," oplyser Rune Munch Christensen.

Mange frostsprængninger Han kan se i systemet, at hullerne på Selmersvej er meldt til kommunen torsdag den 15. april, hvilket er dagen efter Marian Schou-Nielsens faldulykke. Fredag den 16. april sendes beskeden videre til Hørsholm Materielgård, hvorfra de tager ud og lapper hullerne. Han kan ikke oplyse, hvorfor hullerne på Selmersvej stadig er her en uge efter.

"Det ligner frostsprængninger i vejen, og med den exceptionelt kolde vinter, vi har haft i år, er der altså kommet rigtig mange huller i vejen, og vi har allerede lappet utrolige mange af dem rundt om i hele kommune," oplyser Rune Munch Christensen.

Brug app'en 'Tip Hørsholm' Han understreger, at det er helt umuligt for kommunens medarbejdere at være overalt, og derfor vil han gerne opfordre hørsholmborgerne til at bruge app'en 'Tip Hørsholm', hvor man med mobilen fx kan gøre opmærksom på farlige huller og andre uregelmæssigheder på veje, cykelstier og fortove.

"Så snart vi får tip ind, prioriterer vi dem. Og vi vil hellere bruge tiden på at lappe hullerne, så vi kan gøre noget, før folk kommer til skade, end at lede efter dem," siger vej- og parkchefen og tilføjer, at der årligt kommer omkring 700-800 tip ind fra borgerne. (artikel fortsætter efter foto...)

Også midt ude på vejbanen er der asfalthuller. Foto: Morten Timm

Erstatningsspørgsmål Han opfordrer også borgere - herunder Marian Schou-Nielsen - der kommet til skade på offentlige arealer - om at henvende sig til Hørsholm Kommune med henblik på erstatning.

"Vi har en forsikring til at tage sig af sådanne uheld," oplyser Rune Munch Christensen.

Årligt er der afsat 3,6 millioner kroner til større belægningsarbejder (inkl. cykelsti og fortove), dog er der lige i år taget en halv million til andre formål. Dertil kommer 1,6 millioner til reparationer.

Beløb der har ligget stabilt over de sidste år, og som ifølge vej- og parkchefen i udgangspunktet er nok til at vedligeholde på det nuværende niveau.

Han vedgår, at Hørsholms cykelstier og fortove ikke hører til de bedste, men at der er givet enkeltbevillinger til specifikke formål, fx 1 million kroner til cykelstier sidste år.

Det var dette hul, som 68-årige Marian faldt i, da hun skulle krydse Selmersvej med sin søn og sit barnebarn. Foto: Morten Timm

relaterede artikler

Cykelhjelmen overlevede ikke - men det gjorde Mads 20. april 2021 kl. 05:58

Kommune om cykelulykke: Tip om hul kom efter lukketid 20. april 2021 kl. 05:57