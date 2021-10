En 46-årig, der i januar blev anholdt og varetægtsfængslet for voldtægt på mod 21-årig pige, slipper nu for videre tiltale, da Statsadvokaten har droppet sagen. Modelfoto Foto: Anders Nordstrand

Varetægtsfængslet for voldtægt efter samtykkelov: Nu droppes sagen

Statsadvokaten har opgivet sigtelsen mod 46-årig Rungstedborger for at have voldtaget 21-årig kvinde

Hørsholm - 20. oktober 2021 kl. 17:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den 46-årige mand, der i januar blev anholdt og varetægtsfænglset for voldtægt mod en 21-årig kvinde i en bolig i Pennehave i Rungsted, slipper for videre tiltale.

Det fremgår af et dokument fra Statsadvokaten i København.

Her skriver Statsadvokaten, at de har besluttet at opgive sigtelsen mod den 46-årige.

Det betyder samtidig, at der ikke bliver nogen straffesag og domsafsigelse.

Påvirket af alkohol og stoffer Den påståede voldtægt skulle være sket natten til den 16. januar i forbindelse med en fest. Den 46-årige blev dengang anholdt og sad varetægtsfængslet i 12 dage. Her oplyste Nordsjællands Politi, ifølge Ekstra Bladet, at den 46-årige var sigtet efter den nye voldtægtsbestemmelse om manglende samtykke og for at have udnyttet, at kvinden ikke kunne modsætte sig på grund af påvirkning af alkohol og narkotika. Den 46-årige har fra starten nægtet sig skyldig.

Ifølge Statsadvokaten droppes sagen i henhold til Retsplejeloven §721, da det ikke ventes at føre til, at sigtede findes skyldig.

