Varetægtsfængslet for trusler: Ville have sin kontanthjælp - nu

Personalet i Hørsholm Kommune trykkede torsdag eftermiddag på overfaldsalarmen, da tre yngre mænd kom ind og bad om at få deres kontanthjælp udbetalt med det samme. Personalet prøvede at forklare mændene, at det ikke kunne lade sig gøre, hvilket mændene reagerede voldsomt på. Der opstod en voldsom polemik. og en af mændene begyndte at true personalet. Politiet blev tilkaldt og to af mændene flygtede fra stedet, mens den tredje, der truede personalet, blev. Han er en 18-årig mand uden fast bopæl, der tidligere er dømt for vold, trusler og røveri. Fredag blev den 18-årige fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør og varetægtsfængslet i 14 dage. Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Michael Qvist.