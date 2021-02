Da Hørsholm Kommune købte den gamle sygehusgrund med henblik på at opføre PH Park, var det blandt andet for at undgå et flygtningecenter i byen. Det fortæller borgmester Morten Slotved (K). Det bakker viceborgmesteren ikke op om. arkivillustration

Var PH Park et værn mod flygtninge?

Da Hørsholm Kommune købte den gamle sygehusgrund med henblik på at opføre PH Park, var det blandt andet for at undgå et flygtningecenter i byen. Det fortæller borgmester Morten Slotved (K). Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) bakker ikke op om udtalelsen

Hørsholm - 07. februar 2021 kl. 05:11 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Da borgmester Morten Slotved (K) og viceborgmester Henrik Klitgaard blev interviewet til ovenstående historie, var de enige om meget.

Interviewets sidste punkt kunne de to politikere dog ikke blive enige om.

Her løfter Morten Slotved nemlig sløret for, at man oprindeligt købte sygehusgrunden, da man frygtede, at Hørsholm ville få indkvarteret flygtninge i det gamle sygehus. Dette forhold kom frem, da de to politikere blev spurgt, om man kunne have sikret et kvalitetsbyggeri ved at lave en lokalplan for området i stedet for at købe grunden selv.

- Vi skal huske, hvor vi kommer fra. Da vi købte grunden, stod Inger Støjberg (V) som integrationsminister og raslede med sablen. Hun ville have indmeldinger på, hvor der kunne være flygtningeboliger, og hvor flygtningene, der kom til Danmark, kunne placeres. Så sagde Regionen, at der stod et tomt sygehus i Hørsholm, så det var interessant, siger borgmester Morten Slotved og fortsætter:

- Derfor var det meget vigtigt, at vi erhvervede sygehusgrunden, for vi ønskede at stå for udviklingen på grunden, og jeg ønskede ikke et flygtningecenter. Vi købte grunden under pres af, at der kunne komme et flygtningecenter, fortæller borgmesteren.

I den forbindelse understreger Henrik Klitgaard (R), at det ikke var Radikale Venstres bevæggrunde.

- Vi havde nogle helt andre strategiske overvejelser, som han formulerer det med henvisning til bæredygtighed, kvalitet og kommunens demografiske udvikling.

