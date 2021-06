Det er et politisk ønske at afprøve robotplæneklipper på Hørsholm Kommunes grønne arealer, selvom administrationen mener, at tilbagebetalingstiden er lang. Dronningedammen er det første teststed. Foto: Morten Timm

Vanvittig dyr løsning til at slå græs

Politisk ønske at prøve at robotplæneklipper trods administrations forbehold

Det er et bredt politisk flertal, der står bag forsøget med robotplæneklip ved Dronningedammen i Hørsholm. Oprindeligt en idé fra Venstre, som blev en del af budgetforliget sidste år, oplyser Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

Han finder det værd at prøve en ny teknologi af, som ovenikøbet kører på solstrøm. Konkret kan der spares de 52 mandetimer, man ellers har brugt på at slå græsset 26 gange årligt ved Dronningedammen.

Else Smith er nabo til Dronningedammen, og hun sætter en stort spørgsmålstegn ved det økonomiske aspekt i forsøget, som har kostet Hørsholm Kommune 131.000 kroner at etablere.

Nedprioriteret

Nu kender jeg ikke timelønnen, men jeg vil mene, at man kan slå græsset med maskine, som tidligere, i de næste 10 år for de samme penge," siger hun og undrer sig over, at Hørsholm ikke har råd at bruge 52 timer årligt på græsslåning på et dejligt areal.