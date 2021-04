Vandforsyninger opfordrer igen til at droppe sprøjtegift

I en fælles kampagne opfordrer Danmarks to største vandforsyninger, Novafos og Hofor, sammen med Dit Grundvandssamarbejde, igen i år de private haveejere til at droppe sprøjtegiften.

"Når tidslerne får et pift med sprøjteflasken, er der mange, der glemmer, at under haven ligger det grundvand, som bliver til vores drikkevand. Det, vi foretager os over jorden, risikerer at sive ned gennem sprækker og revner i jorden og forurene vores grundvand. Det er derfor, vi skal droppe sprøjtegiften," udtaler vandchef i Novafos Bo Lindhardt i en pressemeddelelse.