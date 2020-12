Valgklar med erfaring og ungdom: SF håber på to mandater

I tilfælde af folketingsvalg inden for de næste to år, har SF Nordsjælland valgt spidskandidat og andre fire kandidater, fremgår det af en pressemeddelelse.

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 fik SF valgt et mandat i Nordsjælland, nemlig Trine Torp, men ved et kommende folketingsvalg håber partiet at opnå to mandater, som det tidligere er sket.