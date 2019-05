Se billedserie Kristian Jensen og Kristian N. Jensen lagde tirsdag vejen forbi virksomheden Velux, hvor snakken faldt på FN?s verdensmål og muligheden for at opfylde dem. Som led i besøget fik navnebrødrene lov til at se nærmere på den seneste generation af de berømte ovenlysvinduer, som CFO Peter Bang viste frem ved mandagens besøg. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Valgkamp: Venstrefolk vendte verdensmål

Hørsholm - 22. maj 2019 kl. 05:11 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Finansminister Kristian Jensen (V) lagde tirsdag vejen forbi Velux i Hørsholm, hvor den lokale folketingskandidat Kristian N. Jensen (V) havde inviteret ministeren til en snak om fremtiden.

Hos Velux vil man ikke bare tjene penge. Man vil kæmpe for miljøet, indeklimaet og de fremtidige generationers helbred, mens man tjener penge. Det lod Peter Bang, der er CFO og Executive Director hos Velux, forstå tirsdag, da finansminister Kristian Jensen (V) og den lokale folketingskandidat Kristian N. Jensen, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, lagde vejen forbi den lokale og globale virksomhed Velux, der har sit hovedsæde i Hørsholm.

Da de to politikere satte sig overfor Peter Bang, faldt snakken hurtigt på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som især Velux, men også ministeren og den lokale kandidat, vægter højt.

- Verdensmålene giver os et fælles sprog mellem befolkningen og virksomhederne, så det ikke bare er gratis, når man taler om miljøet, lød det fra Peter Bang, der værdsætter muligheden for, at man kan arbejde i en konkret, grøn retning.

FN's Verdensmål omhandler blandt andet afskaffelsen af fattigdom, udviklingen af bæredygtig energi og den globale klimaindsats.

Både finansminister Kristian Jensen og folketingskandidat Kristian N. Jensen lagde efter besøget vægt på, at Velux viser vejen, når det handler om den grønne omstilling. Da Peter Bang spurgte finansministeren om, hvad virksomheden fremadrettet kan gøre for at nærme sig de ambitiøse verdensmål yderligere, lød svaret, at virksomheden skal blive ved med at vise, at man kan tjene penge og tænke på miljøet på én og samme tid.

- Jeg synes, det var en rigtigt god ide, at Kristian inviterede mig herud, fordi det giver en helt konkret fornemmelse af, hvad det egentlig er, en virksomhed som Velux arbejder med. Vi arbejder efter de samme mål, nemlig at de 17 verdensmål bliver til virkelighed, og det, at vi tager en snak om, hvad vi kan gøre for at hjælpe hinanden i den rigtige retning, er rigtig godt, lød det efterfølgende fra finansministeren.

Fra folketingskandidat Kristian N. Jensen lød der ligeledes roser til virksomheden efter besøget.

- Jeg synes, det var superinteressant at komme ud og se Velux' indsats i forhold til FN's verdensmål og i forhold til klimaet. Indeklimaet betyder noget for din sundhed, men det betyder også noget for dine varmeregninger. Hvis vi virkelig skal gøre noget for klimaet, skal det være bæredygtigt, både økonomisk og klima-mæssigt. Skal vi have penge til at udvikle de rigtige klimaløsninger, skal vi også have penge bag. Velux viste os i dag, hvordan man gør ved at skabe nogle gode løsninger. Jeg er superstolt, over at vi har en virksomhed som Velux i Hørsholm, der både tager økonomisk ansvar og ansvar for vores fælles verden, lød det afslutningsvist fra folketingskandidat Kristian N. Jensen.