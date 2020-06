Se billedserie Snart skal menighedsrådet i Hørsholm vælge fem nye medlemmer og tre suppleanter, og onsdag aften kan du høre mere om, hvordan det hele foregår. Arkivfoto

Valg til menighedsrådet: »Vi laver ikke sindelagskontrol«

Hørsholm - 16. juni 2020

Hver fjerde år skal der vælges nye medlemmer til Hørsholm Menighedsråd, og til september er tiden igen kommet til et valg.

Denne gang efterlyser Menighedsrådet i Hørsholm fem nye medlemmer og tre suppleanter, der vil være med til at styrke kirkelivet i Hørsholm.

- Menighedsrådet er et af de fremmeste eksempler på lokaldemokrati. Vores grundlæggende opgave er at styrke kirkelivet og synligheden af kirken og dens indsats. Vi er også ansvarlige for bygninger og kirkens personale, fortæller Jens Ring, der er menighedsrådsformand.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

- Det daglige arbejde drejer sig om drift af bygninger og personale, og der kommer også en spændende opgave i 2023. Her har Hørsholm Kirke 200 års jubilæum, da kirken åbnede i 1823. Det er klassicisten C.F. Hansen, der også har lavet domkirken i København, og det er en arkitektonisk meget interessant bygning, som vi er ved at sætte i stand. Ydersiden er allerede blevet ordnet, og så har vi et projekt med at istandsætte og revitalisere kirken. Vi vil forsøge at føre den tilbage til det, som C.F Hansen havde i tankerne, da han tegnede kirken, fortæller Jens Ring om dele af det arbejde, som det kommende menighedsråd skal beskæftige sig med.

»Ingen sindelagskontrol« Når Hørsholm Menighedsråd skal vælge sine medlemmer, er det ikke påkrævet, at man skal være særligt religiøs.

Det forklarer menighedsrådsformanden.

- Der er ikke nogen sindelagskontrol i menighedsrådet. Man skal ikke forbi en skriftestol for at være med. Kriteriet for at deltage er, at man er interesseret. Normalt er det sådan, at det ene trækker det andet med sig, men det er ikke noget kriterium, at folk interesserer sig for tro og religion. Vi spørger ikke, om medlemmer er hellige nok. Det er et spørgsmål om interesse, forklarer Jens Ring.

Han fortæller samtidig, at Hørsholm Kirke leder efter medlemmer, der ved noget om lederskab.

- Som sagen er nu, leder vi blandt andet efter medlemmer, som kunne hjælpe med at mobilisere og organisere frivillige. Vi ser også gerne medlemmer, der ved noget om, hvordan man leder medarbejdergrupper. Ikke fordi vi konkret mangler nogen, men vi vil gerne nå at få folk ind, som med tiden kan træde til, siger han.

Deltag i spændende diskussioner For nylig stod Hørsholm Kirke i en særdeles uvant situation, da kirken var fuldstændig lukket. Det er første gang i 1000 år, at man slet ikke kunne komme i kirke, fortæller menighedsrådsformand Jens Ring, og han tilføjer, at der venter menighedsrådet spændende diskussioner forude, hvis noget lignende skulle ske igen.

- Menighedsrådet har også en opgave, når kirken kommer lidt i konflikt. Vi har lige haft en nedlukning under corona-krisen, hvor det ikke har været soleklart, hvem der egentlig repræsenterede kirken, og hvem der havde en håndfast mening om nedlukningen. Det er ikke nødvendigvis menighedsrådet, der skal en mening om den slags, men det er en diskussion, som blandt andet finder sted i menighedsrådet. Da ministeriet lukkede kirkerne ned, var det første gang i op mod 1000 år, at man slet ikke kunne komme i kirke, fortæller Jens Ring, inden han opsummerer:

- I en sådan situation har menighedsrådet mulighed for at diskutere og - inden for rammerne af landsforeningen - forsøge at påvirke en debat om kirkens stillingstagen, hvis en lignende situation skulle gentage sig.

Informationsmødet om det kommende valg til menighedsrådet finder sted onsdag den 17. juni klokken 19.00 i Sognegårdens Store Sal.