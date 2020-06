Ann Lindhardt (V) bliver spidskandidat for Venstre i Hørsholm ved det kommende kommunalvalg i 2021. Foto: Allan Nørregaard Foto: Morten Timm

Valg i Venstre: Ann Lindhardt er ny spidskandidat

Hørsholm - 11. juni 2020 kl. 20:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ann Lindhardt (V) bliver spidskandidat for Venstre i Hørsholm ved det kommende kommunalvalg i 2021.

Det afgjorde medlemmerne af Venstre i Hørsholm torsdag aften, da partiet havde indkaldt til generalforsamling. Her stillede Ann Lindhardt op mod Anne Ehrenreich. - Jeg er dybt beæret over at blive valgt som spidskandidat. Det har været en god aften med mange fremmødte. Nu skal vi i gang med at planlægge vores valgkamp til det kommende kommunalvalg, og det glæder jeg mig meget til, siger Ann Lindhardt efter sejren.

Det eneste punkt på dagsordenen var valget af spidskandidat, og efter torsdagens afstemning står det klart, at det bliver 46-årige Ann Lindhardt, som skal udfordre borgmester Morten Slotved (K) ved det kommende kommunalvalg. 50 medlemmer af Venstre i Hørsholm stemte torsdag aften, hvor Ann Lindhardt fik et klart flertal af stemmerne.

Efter planen skulle Venstre have valgt en spidskandidat allerede den 22. april, men grundet corona-krisen blev generalforsamlingen udskudt.

Fra Anne Ehrenreich lyder det efter valget:

- Jeg ønsker Ann Lindhardt stort tillykke med valget som Venstres borgmesterkandidat i Hørsholm. Hun er et godt valg med en beundringsværdig virkelyst og målrettethed. Jeg vil støtte hende hele vejen frem til et godt kommunalvalg for Venstre og derefter. Indtil valget vil vi fortsætte vores gode og tætte samarbejde i Venstres gruppe, siger hun og fortsætter:

- Resultatet betyder også, at jeg søger genvalg til Regionsrådet, såfremt Venstre genopstiller mig til regionsvalget. Det er også et arbejde med mange spændende udfordringer, som jeg glæder mig meget til at fortsætte.