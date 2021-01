Preben Carøe er lokal formand for Parkinsonforeningen og stiller selv op ytil bolsning for parkinsonramte i Karlebo Bokseklub. Foto: Fred Jacobsen

Vagtskifte i Venstre: Overgangsfigur med ambitioner

69-årige Preben Carøe ser sig som mere end en midlertidig formand for Venstre i Hørsholm

Hørsholm - 15. januar 2021 kl. 11:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det er selvfølgelig generalforsamlingen der skal afgøre det. Men står det til Preben Carøe, bliver hans tjans som lokalformand for Venstre mere end blot en overgangsfigur i en periode.

69-årige Carøe har nemlig tænkt sig at stille op til formandsposten, når det en gang bliver muligt igen at holde en generalforsamling.

Det bekræfter han over for Ugebladet.

Én der samler "Jeg ser mig selv som én der kan samle. Så ja, det er da min hensigt at stille op," lyder det fra Preben Carøe.

Han blev af bestyrelsen konstitueret som fungerende formand, efter at Stig Brammer, formand i Venstre i Hørsholm siden september 2019, valgte at sige stop på grund af øget arbejdspres.

"Det er frivilligt arbejde, så det har jeg stor respekt for," mener Preben Carøe og understreger, at der intet drama er i forbindelse med dette foreløbig formandsskifte.

Om Carøe

69 år gammel, født på husmandssted nær Års

Gift på 34. år med Inge, tre voksne børn, fire børnebørn

Flyttede til Hørsholm i 1991 (Ringvej 24, Usserød)

Maskinmester/Mærsk

Pensioneret som koncerndirektør og divisionsdirektør fra AMETEK Inc i 2015

Skatteankenævn Hørsholm

Særlig sagkyndig dommer i Sø - og Handelsretten 2014-18

Business angel (Praice, Fluidan, Safe-in-Home)

Kredsformand i Parkinsonforeningens Nordsjællandskreds og medlem af Parkinsonforeningens FU

Medlem af Hørsholm Handicap Råd

Domsmand Helsingør Ret /Østre Landsret

Medlem af Medicinalstyrelsens Borgerråd

Hus/have

Holde liv i en gammel Morgan

Familiens handyman Han ser nu frem til, at corona snart tillader partiforeningen at holde sin ordinære generalforsamlingen, der ifølge den fungerende formand helst skal kunne afvikles fysisk. Og håber på, at det kan lade sig gøre i marts eller april.

Parkinsomramt Ud over at være aktiv politisk og en flittig debattør i blandt andet Ugebladets spalter, er Preben Carøe også aktiv i Parkinsonforeningen, hvor han er formand for Nordsjællandskredsen og medlem af landsforeningens forretningsudvalg.

Carøe lider selv af sygdommen og er blandt andet en ihærdig fortaler for, at fysisk aktivitet er med til at holde lidelsen nede. Han har blandt andet været med til at organisere boksning for parkinsonramte i samarbejde med Karlebo Bokseklub.

"Det er også vigtigt at holde sig i gang mentalt. Det kan man med politik," siger Preben Carøe.

Med i backinggruppe Hans politiske engagement begyndte som 18-årig i Venstre i Ballerup, og han fungerede i en årrække som en del af en backinggruppe til det enlige V-medlem i KB.

"Det samme skete, da jeg flyttede til Hørsholm, hvor jeg havde en lignende rolle for det daværende enlige V-medlem af KB. Meget udenlandsarbejde forhindrede mig derefter i at deltage i lokalpolitik, indtil jeg gennem Grønnegade og Bakkehus sagerne fandt ud af hvor slemt det stod til med ledelsen af kommunen. Derfor valgte jeg at engagere mig i lokalpolitik igen," fortæller den fungerende - og måske snart permanente - V-formand.

Politik og organisation Han er uddannet maskinmester og har en fortid i en division i en amerikansk koncern med ansvar for 800 medarbejdere og et milliardbudget og har også erfaring fra andet organisationsarbejde.

"Og jeg vil nok også fortsat skrive debatindlæg," lover Preben Carøe.

