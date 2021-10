Handicaprådet vil gerne debattere forholdene for handicappede i Hørsholm på et vælgermøder torsdag den 28. oktober. Foto: vegefox.com - stock.adobe.com

Vælgermøde sætter fokus på hjælp til handicappede

Vælgermøde på Aktivitetscenter Sophielund

Hørsholm - 22. oktober 2021

Handicaprådet i Hørsholm og Danske Handicaporganisationer inviterer igen til vælgermøder i den kommunale valgkamp. Det afholdes torsdag den 28. oktober kl. 19-21 på Aktivitetscenter Sophielund.

Får man hjælp, når man beder om hjælp? har gennem den forløbne valgperiode været det store spørgsmål. Desuden er der blevet set kritisk på den praktiske sagsbehandling. Det har medført store ændringer, der har betydet større lydhørhed og forståelse i forvaltningen.

"Idealet i hjælpen er, at der bogstaveligt talt står en medarbejder fra kommunen ved fodenden af sengen på sygehuset eller der hjemme, når der konstateres tilfæl-de af et handicap eller en kronisk sygdom. Medarbejderen stiller spørgsmålet: Hvad kan jeg hjælpe med?," udtaler formanden for Handicaprådet Flemming Sundt.

Han mener, at der er lagt op til en levende debat om dette, for mange borgere vigtige emneområde.

Sundhedstjek Handicaprådet har også arbejdet med spørgsmålet om sundhed og forebyggelse. Målet er, at alle handicappede og kronisk syge får foretaget et årligt sundhedstjek for at forbedre livsvilkårene for de svageste.

"Her var vi var så heldige, at et af rådets medlemmer Marcus Guldager (S) blev formand for kommunens Sundhedsudvalg, hvor han tog det generelle op i vort sundhedsarbejde," oplyser Flemming Sundt videre.

Borgere med handicap har ret til at få en særlig tilrettelagt uddannelse også kaldet STU. Landsforeningen LEV har, gennem særlige aftaler og projekter i samarbejde med virksomheder, fået 4000 borgere i arbejde i hele landet. Lokale virksomheder i Hørsholm medvirker også i disse tilbud.

"Vi håber mange kommer og deltager i mødet," siger handicaprådets formand.

Tilmelding sker på mail til: flemmingsundt@gmail.dk eller telefon 25 72 17 07.