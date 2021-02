Beboerne på Plejecentret Margrethelund er alle vaccineret mod covid-19 virus, men alligevel har man konstateret to smittetilfælde. Det kan dog skyldes, at smitten er sket før eller umiddelbart efter andet stik.

Vaccinerede plejehjemsbeboere smittet med corona

Der er indført besøgsforbud på Plejecentret Margrethelund efter to beboere er testet positiv for corona

To beboere på plejecenter Margrethelund har indenfor de sidste uger været smittet med covid-19 virus. Den ene beboer med den smitsomme engelske variant. Det oplyser Hørsholm Kommunes direktør for Kultur- og Velfærd, Jan Dehn.

Det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at karakterisere det som et coronaudbud, og der er blevet indført et midlertidigt besøgsforbud på plejecentret på Kong Georgsvej i Rungsted.

De to smittetilfælde på Margrethelund er konstateret smittede på trods af, at beboerne er blevet vaccineret mod covid-19. Der er dog tvivl om, hvorvidt den ene af beboere kun havde modtaget det første stik.