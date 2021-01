Vaccine kommer tidligere end forventet

- Det bliver den 7. januar, og vi starter klokken 09.00. Regeringen har bedt regionerne om at fremskynde processen som en konsekvens af, at vi har fået flere vacciner til Danmark end forventet. Samtidig er der blevet indhentet erfaringer allerede, og på baggrund af dem kan vi nu fremskynde processen, siger han.

Tidligere lød det ellers, at vaccinen først ville komme til Hørsholm den 12. januar. Det er stadig beboerne på byens plejecentre og midlertidige pladser, der står forrest i køen til at få den nye vaccine.

Jan Dehn oplyser yderligere, at man ifølge planen giver den første vaccine torsdag, og at beboerne på byens plejecentre vil få endnu en vaccine tre uger senere. For at få fuld beskyttelse mod covid-19 skal man nemlig vaccineres to gange med tre til fire ugers mellemrum.

Det er frivilligt, hvorvidt man ønsker at modtage vaccinen.