VU: »Venstre i Hørsholm har plads til forbedring«

Maria Ladegaard, der netop er valgt som ny landsformand for Venstres Ungdom, er ikke imponeret over Venstre Hørsholm.

Hørsholm - 23. september 2021 kl. 12:56 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Den nye landsformand for Venstres Ungdom Maria Ladegaard er opvokset i Hørsholm, har gået på Hørsholm Skole og meldte sig allerede ind i Venstres Ungdom, da hun stadig var elev i folkeskolens ældste klasser. I dag er hun selv ved at uddanne sig til lærer, og hun er ikke bange for at kritisere Venstre. Hverken på Christiansborg eller i lokalpolitisk regi.

- Der er rum for forbedring, lyder dommen således over Venstre Hørsholm, inden landsformanden fortsætter:

- Jeg er ked af, at Venstre i Hørsholm ikke er bedre til at finde ud af det med hinanden. Jeg er ikke bekendt med deres interne konflikter, men da jeg var VU'er i Hørsholm, havde jeg en klar oplevelse af, at man ikke kunne blive enige. Det har været enormt frustrerende at opleve, fordi jeg synes, venstre som parti har enormt meget at byde på. Man er ikke kommet videre fra det gennem de seneste år, og det er en skam, siger Maria Ladegaard, der selv har været med til at dele foldere ud ved tidligere kommunalvalg og har engageret sig i det lokalpolitiske arbejde.

Find løsninger Maria Ladegaard mener, at man i det hele taget skal bruge mindre energi på at være i opposition og mere energi på at finde løsninger.

- I mange nordsjællandske kommuner bruger man i Venstre enormt meget energi på at være i konflikt med de konservative og for lidt energi på at gøre noget godt for kommunen. Der er kun en vis mængde energi at give af, og hvis man bruger mere end halvdelen på at tæve løs på hinanden, er der ikke energi til at se på løsninger. Det er ærgerligt og man skylder borgerne at finde løsninger, siger hun og tilføjer, at det også gælder i Hørsholm.

Et smørhul i et smørhul I forhold til Hørsholm som by er hun venligere stemt, og hun fortæller, at hun er glad for sin opvækst i byen.

- Ligesom Danmark er et smørhul, er Hørsholm et smørhul. Det har været et fantastisk beskyttet sted at vokse op, og derfor har det også været en oplevelse at møde folk, der har haft en anderledes opvækst. Jeg har haft en beskyttet opvækst, og derfor var det også en oplevelse at komme ud og møde den virkelige verden. Jeg vil ikke bytte min opvækst i Hørsholm for noget, og det har været fantastisk at bo her, men man skal huske, at det er et meget privilegeret sted at vokse op med fantastiske folkeskoler. Sådan er det ikke alle steder, lyder det fra den nyvalgte landsformand for Venstres Ungdom.

