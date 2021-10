VELUX Gruppen og Schneider Electric parter har netop sat blæk på en ny aftale, som skal sætte fart på målet om at blive en klimaneutral virksomhed i 2030. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: VELUX vil være CO2-neutral og gøre op med fortiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VELUX vil være CO2-neutral og gøre op med fortiden

VELUX Gruppen og Schneider Electric parter har netop sat blæk på en ny aftale, som skal sætte fart på virksomhedens mål om at blive en klimaneutral virksomhed i 2030.

Hørsholm - 05. oktober 2021 kl. 09:43 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

VELUX Gruppen, som er den globale markedsleder inden for ovenlysvinduer og ovenlysmoduler, og Schneider Electric, som er global specialist i energioptimering, annoncerede for nylig, at de har indgået et nyt, udvidet partnerskab. Partnerskabet skal gøre det muligt for VELUX Gruppen at nå sit mål om at blive en CO2 neutral virksomhed i 2030. Det oplyser Velux, der ligger i Hørsholm, i en pressemeddelelse.

Partnerskabet bygger på en aftale, som de to virksomheder indgik tidligere på året, hvor Schneider Electric hjælper VELUX med at få 100 procent af deres elektricitet fra vedvarende energikilder inden 2023. I den nye aftale skal Schneider Electric også udvikle et treårigt program med handlingsplaner for alle VELUX Gruppens fabrikker, der klarlægger, hvordan de kan reducere deres energiforbrug og øge brugen af vedvarende energi globalt.

- Vi har alle et ansvar for at gøre mere for at takle klimakrisen og reducere vores CO2-udledninger, og det er vores opgave at gøre det hurtigere end hidtil. I VELUX Gruppen har vi gjort, hvad vi kan, for at fjerne de driftsmæssige barrierer. Vi har derfor prioriteret klimaet højt i vores budget, så vi bedre kan prioritere vores klimastrategier og -ambitioner, siger Jörn Neubert, der er Senior Vice President of Supply for VELUX Gruppen.

Gør op med fortiden VELUX Gruppens mål om at blive CO2-neutral er et led i virksomhedens samlede klima-og naturforpligtelse, "Lifetime Carbon Neutral", som indebærer, at virksomheden ikke alene tager ansvar for fremtidige reduktioner, men også for hele dets historiske CO2-fodaftryk, oplyser Velux i en pressemeddelelse.

Virksomheden vil samtidig gøre op med dets historiske klimaaftryk, siden virksomheden blev grundlagt i 1941, gennem skov- og naturbevarende projekter, der bliver udviklet og drevet i et 21-årigt partnerskab med Verdensnaturfonden WWF.

- Vi har valgt Schneider Electric som vores partner på den del af rejsen, som vedrører vores CO2 neutralitets mål på virksomhedsniveau, fordi vores to virksomheder deler mange værdier, og på grund af Schneider Electrics særlige evne til at hjælpe os med at udvikle og realisere et accelereret globalt program. Vores partnerskab vil med andre ord sikre, at vi kommer hurtigere i mål, uddyber Jörn Neubert fra VELUX.

Som et pilotprojekt vil VELUX Gruppen implementere handlingsplaner for den grønne omstilling på to af virksomhedens store fabrikker i Tyskland og Polen, som i dag har det højeste energiforbrug og står bag cirka 25 procent af den energi, som bliver brugt i virksomhedens produktion. På fabrikkerne bliver der investeret i vedvarende opvarmningskilder gennem installation af varmepumper og brug af træaffald fra certificerede skove, som produceres på selve fabrikkerne. Derudover vil man investere i solcelleanlæg og forbedre fabrikkernes energieffektivitet ved at optimere deres forsyningssystemer, produktionsprocesser og energiadministration.