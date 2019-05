V og S: Ingen kriminelle skal sendes til Sjælsmark

Udlændinge- og integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) har for nylig foreslået, at man flytter kriminelle, afviste asylansøgere og personer på tålt ophold, som i dag opholder sig på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, til Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm. Det har fået Sophie Løhde (V) til at protestere.

- Når vi ønsker at flytte de kriminelle asylansøgere til øen Lindholm, hænger det blandt andet sammen med, at det har skabt alt for stor utryghed for borgerne at have dem tæt på sig. Derfor er ikke videre betryggende, at de radikale nu vil have udvisningsdømte asylansøgere til Sjælsmark, lyder det blandt andet fra Sophie Løhde, der samtidig kræver, at Socialdemokratiet forholder sig til, hvad der skal ske med de kriminelle, afviste asylansøgere efter valget.