Se billedserie Det er den verserende sag om biografen, som fortsat er under behandling i Ankestyrelsen, der er årsag til, at Venstres Ann Lindhardt og Liberal Alliance ikke ville stemme for årsregnskabet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: V og LA: Regnskab er ikke retvisende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V og LA: Regnskab er ikke retvisende

Hørsholm - 28. marts 2018 kl. 06:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre og Liberal Alliance besluttede på det seneste møde i Sport-, Fritid og Kulturudvalget at stemme nej til at godkende årsregnskabet. Det skyldes, at partierne mener, at regnskabet ikke er »helt så faktuelt, som nogen kunne ønske sig«.

- Liberal Alliance og Venstre valgte at stemme imod regnskabet, da der manglede væsentlig information om biografen. Tallene i regnskabet, er vi overbeviste om, er rigtigt lagt sammen, men den verserende sag i Ankestyrelsen om biografen nævnes slet ikke i biografens regnskab. Ankestyrelsens afgørelse kan nemlig ændre på fordelingen af udgifterne mellem biografen og Trommen, og således er regnskabet ikke helt så faktuelt, som nogen kunne ønske sig. Der er elementer af risiko og vurdering, siger Ann Lindhardt og Jakob Nybo, der repræsenterer henholdsvis Venstre og Liberal Alliance i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, i en fælles udtalelse.

De to politikere er desuden enige om, at de ønsker gennemsigtighed.

- Pengene er brugt i 2017 set fra en samlet kommunekasses perspektiv, men regnskab- og beslutningsmæssigt har det betydning i forhold til hvilke aktiviteter. Et samlet overblik og forståelse for biografens økonomi har det endnu ikke været muligt at få, men vi vil fortsat forsøge. Vi vil gerne et sprudlende sport-, fritid- og kulturliv, men de politiske beslutninger skal træffes på et retvisende og gennemsigtigt grundlag. Vi politikere skal ikke kun bruge borgernes penge, vi skal også passe godt på dem, og gerne lige så fornuftigt, som det var vor egne, siger Ann Lindhardt og Jakob Nybo.

De to understreger desuden, at de bestemt ønsker at samarbejde.

- Vi vil meget gerne samarbejde med alle partier, og vi synes, at der i udvalgene og kommunalbestyrelsen oftest er et udmærket samarbejde om mange emner og sager. Når Liberal Alliance og Venstre så er uenige og har en anden mening, er det ikke det samme som manglende samarbejde. Vi er bare uenige om netop dette emne. Forskelligheden er en væsentlig årsag til, at vi har stillet op og er blevet valgt for forskellige partier, lyder det fra Ann Lindhardt og Jakob Nybo.

Et flertal bestående af udvalgsformand Nadja Maria Hageskov (K), Morten Bast Hall (K) og Henrik Klitgaard (R) stemte for at godkende årsregnskabet.