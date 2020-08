Budgetforhandlingerne begynder i aften, og Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K) har lagt op til, at skatten nok kommer til at stige. Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt (billedet) sætter spørgsmålstegn ved den udmelding.

Send til din ven. X Artiklen: V: Er en skattestigning nødvendig? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Er en skattestigning nødvendig?

Hørsholm - 31. august 2020 kl. 20:52 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Hørsholm ser en skattestigning som det sidste redskab, når budgetforhandlingerne mellem kommunalbestyrelsens partier indledes tirsdag aften klokken 17.00. Det fortæller Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat, Ann Lindhardt:

- Borgmester Morten Slotved taler i Frederiksborg Amts Avis mandag om at skatten nok kommer til at stige. I Venstres optik er skattestigninger altid det allersidste redskab, efter man har gået ALLE muligheder igennem - såsom overforbrug, sunde effektiviseringsmuligheder - og vendt hver en sten. Vi skal have en ambitiøs borgerlig tilgang til budgettet og passe på borgernes penge, lyder det indledningsvis fra Ann Lindhardt.

Hun peger på, at hvis der overhovedet skal kigges på en skattestigning, så skal borgerne selvfølgelig kunne se en mening med at skulle punge ekstra ud.

- Hvis skatten skal stige, skal pengene specifikt øremærkes en »pulje« til målrettede investeringer på børne- og ældreområdet, så det er tydeligt, at pengene inddirekte kommer tilbage til borgerne. Det er i hvert fald en model vores Venstre-styrede nabokommune Rudersdal går efter - og det vil også være Venstres tilgang i Hørsholm. Det er borgelig fornuft, argumenterer Ann Lindhardt.

I samme åndedrag stiller hun spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er nødvendigt, at lade skatten stige:

I kødet på økonomien - Hvis Hørsholm har en sund økonomi, er det så virkelig nødvendigt, når den samlede effekt for tilskuds/udligningsposten resulterede i en væsentlig mindre betaling for Hørsholms vedkommende. I kommunens budget 2020-2023 stod vi til at skulle betale 615 millioner kroner i 2021, men regningen ender heldigvis i stedet på »kun« 530 millioner kroner. Differencen er 85 millioner kroner, og regningen på bundlinjen er altså væsentligt mindre end forventet. Samtidigt skal der indregnes ekstra nye tilskud fra KL i økonomiaftalen, påpeger V-gruppeformanden.

Hun går herefter i kødet på den hidtidige førte økonomi-politik i Hørsholm:

- Efter et mangeårigt overforbrug på beskæftigelseområdet i Hørsholm, som jeg allerede konstaterede og alarmerede kraftigt imod sidste år, håber jeg, at andre partier nu er modne til at få rettet op på dette. Vi skal finde de nødvendige besparelser, og i stedet omprioritere skattekronerne til byens børn og ældre. Vi skal også have set nøje på kommunens udgiftspres på konsulenter. Vi skal forsimple og forenkle processer, fremme reformtiltag, som kan frigøre økonomi til at løfte serviceniveauet til vores borgere. Jeg håber på mod og vilje fra de andre partier til at få set på dette område, lyder opfordringen fra Ann Lindhardt.

Hun fortsætter:

- Venstres målsætninger er klar. Vi går til forhandlingerne for at fremme bedre forhold på de borgernære områder. Det er eksempelvis høj standard på daginstitutions- og skoleområdet, et spændende idrætsliv og en sund byudvikling. Vores børn er vores fremtid. Derfor skal vi fremtidssikre, at Hørsholms tilbud på skole- og daginstitutions området er attraktive, varierende og ligger i toppen. Vi skal have et alsidigt kulturliv med tilbud til de mange og ikke de få. Vi skal ikke satse på prestigeprojekter, men tilbud, der løfter byen til gavn for de, der bor her, argumenterer V-politikeren.

Byudvikling med respekt Hun og Venstre ønsker også at investere i idrætten, i et HUI-klubhus og i Hørsholms hal-kapacitet.

- Vi skal have byudvikling med kvalitet, der fremmer byen, sikrer sammenhængskraft, sund økonomi og gør det attraktiv for nye at flytte til. Byudvikling skal dog samtidig ske med respekt for byens historie og det grønne.

Ann Lindhardt peger også på, at hun gerne ser et endnu større fokus på de ældre i det kommende års budget:

- Vi kan se på nøgletallene fra andre kommuner, at vi godt kunne løfte mere. Alle seniorer skal have en tryg og værdig alderdom med valgfrihed og respekt for individuelle ønsker og behov. Venstre vil arbejde for et eller flere friplejehjem kommer til Hørsholm.

Ann Lindhardt ser frem til de kommende forhandlinger:

- Venstre går efter en borgerlig, ansvarlig økonomi og naturligvis et budget i balance. Vi går positivt til forhandlingerne og håber, at der bliver landet en bred og solid aftale, slutter hun.