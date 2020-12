Utrættelige Kirsten og Lis rykker ud med 90 julekager

For at tænde et lille lys i mørket og fortælle alle plejehjemsbeboerne, at de stadig er her og tænker på dem, fyldte to af Ældre Sagens ildsjæle, Kirsten Holmehøj og Lis Skifter, torsdag bilen med 90 nybagte julekager fra bagermesteren i KongevejsCentret og tog turen rundt til alle fire plejehjem i Hørsholm, Breelteparken, Sophielund, Louiselund og Margrethelund.