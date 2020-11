Seks borgmestre langs Kystbanen og regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, satte i dag transportminister Benny Engelbrecht i stævne for at ytre deres utilfredshed med beslutningen om at forringe Kystbanen, der blandt andet medfører færre afgange her fra Rungsted Station. Foto: Morten Timm

Utilfredse borgmestre efter ministermøde: Mærkbare forringelser på Kystbanen

Med ny køreplan i december 2021 er der færre afgange fra blandt andet Rungsted Station, og fra 2023 er det slut med direkte tog til lufthavnen

Hørsholm - 26. november 2020

Håbet om fastholde Kystbanen som en stærk forbindelse mellem Nordsjælland og Københavns Lufthavn blev knust i dag, da seks borgmestre, heriblandt Hørsholmborgmester Morten Slotved (K), og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), holdt et virtuelt møde om sagen med transportminister Benny Engelbrecht.

For de varslede forringelser på togstrækningen, der blandt andet omfatter stop for direkte forbindelse til Københavns Lufthavn samt færre afgange fra stationerne Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg og Klampenborg, taget ikke af bordet.

Faktisk bliver de færre afgange allerede en realitet fra december 2021, når en ny køreplan træder i kraft. Fra 2022 er kun Nivå-togene, der kører til lufthavnen og fra 2023, ryger Kystbanens direkte forbindelse helt.

Nyt signalanlæg Til DR siger transportministeren, at der er ingen vej uden om, at Kystbanen - i hvert fald for en periode - ikke har direkte tog til lufthavnen.

Ændringen skyldes flere ting. Dels skal der installeres helt nye signalsystemer på Sjælland og laves forberedelser til elektrisk togdrift. Dels satser man på flere tog til tiden ved at frakoble Kystbanen den svenske forbindelse, hvor mange af forsinkelserne opstår i Sverige.

I 2019 lovede Benny Engelbrecht ellers at undersøge muligheden for at bibeholde den direkte forbindelse til lufthavnen, og nu er beslutningen om at fjerne den direkte forbindelse og skabe lavere frekvens taget helt uden yderligere dialog.

Øger trængsel og CO2 Det vækker stor utilfredshed blandt en række nordsjællandske borgmestre

"Kystbanen er en af de mest benyttede togstrækninger i landet og er af afgørende betydning for pendlere fra Nordsjælland til København. Jeg er ærgerlig over transportministerens udmelding, da den går direkte imod Trafikplanen og Fingerplanen, og det faktum, at der er blevet truffet beslutning om det her, hen over hovederne på kommunerne," udtaler borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.

Borgmesterkollega i Rudersdal, Jens Ive, kalder det en mærkbar forringelse.

"Den vil svække brugen af den kollektive trafik, hvilket vil betyde øget trængsel på de nordlige indfaldsveje til København og en øget miljøbelastning gennem udledning af CO2. 20 minutters drift på alle stationer må være et minimum, hvis man vil sikre et attraktivt alternativ til bil. Den nuværende plan er hverken fremtidssikker eller bæredygtig, og det er vi langt fra tilfredse med," siger han.

FAKTA Forringelser af Kystbanen træder i kraft i december 2021:

Den nye køreplan medfører færre afgange fra stationerne Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg og Klampenborg.

Der vil fremover være halvtimes drift frem for 20 minutters drift, hvilket er lavere end for tilsvarende S-togsstrækninger i Hovedstadsområdet, f.eks. Frederikssundsbanen.

Fra 2023 bliver de nordsjællandske stationer frakoblet den direkte forbindelse til Lufthavnen. Undergraver Trafikplan Med den foreslåede køreplan undergraves en række intentioner fra Trafikplanen. Heri fremgår at "Flest mulige skal have direkte forbindelse til lufthavn fra så mange strækninger som muligt". Derudover undergraves Fingerplanens intentioner om "at skabe gode transportveje i fingerstrukturen".

"Vi mener, at der er behov for investeringer i en af landets vigtigste jernbaner. Regulariteten skal forbedres, uden at det skal være på bekostning af længere rejsetid, færre tog og lavere frekvens," understreger Morten Slotved.

Nyt håb fra 2025 Transportminister Benny Engelbrecht lover, ifølge DR, at man vil forsøge at planlægge køreplanen sådan, at et togskifte vil ske fra samme perron på Københavns Hovedbanegård.

Samtidig udtrykte han håb for en bedre forbindelse og måske flere gennemgående tog til lufthavnen igen fra 2025, når lufthavnens station er blevet udbygget, så den kan klare øget togtrafik fra Sverige.

