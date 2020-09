Hørsholmvirksomheden Skou Gruppen skal sammen med den lokale arkitekt Claus Francke udskifte det gamle og utætte tag på Amokka Hallen i Hørsholm Rungsted Tennisklub. Arbejdet forventets færdigt ved årets udgang. Pressefoto

Utæt tennishal får en overhaling

Entreprenørvirksomheden Skou Gruppen i Hørsholm skal sammen med den lokale arkitekt Claus Francke udskifte det utætte og nedslidte tag på Amokka Hallen hos Hørsholm Rungsted Tennisklub

Hørsholm - 21. september 2020 kl. 17:50 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedslidt, ældet og med mange utætheder. Det originale tag på Amokka Hallen i Hørsholm Rungsted Tennisklub fra starten af 1990'erne kan ikke mere og står nu foran en udskiftning til et nyt og mere holdbart tag.

For projektet står den Hørsholmbaseret entreprenørvirksomhed Skou Gruppen og den lokale arkitekt Claus Francke.

"Vi udskifter derfor taget med 3.200 kvadratmeter nye tagplader i bølgeeternitplader, så taget bliver tæt og kan holde til langt strengere vejrforhold," oplyser Skou Gruppens byggeleder Allan Keil i en pressemeddelelse.

Men istandsættelsen af tennishallen stopper ikke her.

"Amokka Hallen har også haft begrænset ventilation i konstruktionen. Vi hæver derfor det nye tag en anelse fra ventilationen for at skabe bedre udluftning og forbedre indeklimaet. Desuden er facadernes stålplader fyldt med alger, så vi skal rense og højtryksspule facadepladerne," tilføjer Allan Keil.

Slut med vand på banen Det nye tag hos Hørsholm Rungsted Tennisklub er efter planen færdig ved udgangen af året, og det vil betyde markant bedre indendørsfaciliteter i hallen til glæde for både elitespillere og tennismotionister.

"De fire indendørs tennisbanerer er meget sårbare over for fugt og kondens. Særligt om vinteren og i dårligt vejr har taget givet problemer, hvor der ofte har været vand på gulvet. Det løser vi med mere ventilation under det nye, tætte tag," fortæller arkitekt Claus Francke og lover, at de lokale tennisspillere herefter vil kunne bruge tennisbanerne 24-7 uden at spille med vand på banerne.

Udover at have været arkitekt i lokalområdet i 45 år er Claus Francke selv medlem af Hørsholm Rungsted Tennisklub, hvorfor han repræsenterer klubbens 1.400 medlemmer i byggesagen.

"Klubben kender mig godt og har tillid til, at jeg kan løse denne opgave i samarbejde med Skou Gruppen," siger Claus Francke og oplyser, at han selv henvendte sig til Skou Gruppen med opgaven, hvis samlede budget er knap tre millioner kroner.

Lokalt samarbejde glæder Jeg havde et godt samarbejde med Skou Gruppen for mange år tilbage om en renovering af Rungsted havnekontor. Dengang var de en helt nystartet virksomhed, men i dag er de jo vokset gevaldigt og har klaret sig godt," siger Claus Francke videre og glæder sig over, at det netop var Skou Gruppen, som lokal byggevirksomheder, der vandt byggesagen efter et udbud.

Det lokale samarbejde glæder også byggeleder Allan Keil.

"Vi har været en del af Hørsholm Kommune i mange år, så det betyder meget for os, at vi kan være med til at gavne lokalområdet, ligesom vi også ønsker at være synlige lokalt," udtaler Allan Keil fra Skou Gruppen i pressemeddelelsen.

Skou Gruppen, der har hovedkontor i Hørsholm, beskæftiger over 145 medarbejdere og arbejder i hele Storkøbenhavn.

