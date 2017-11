Se billedserie Ægteparret Richard og Katrine Wettstein har flyttet en god del af deres værksted i Helsingør til Fuglsanghus i Hørsholm, hvor publikum kan få en tæt på ubeskrivelig oplevelse. Foto: Lars Sandager Ramlow

Usædvanlig udstilling i Hørsholm

Hørsholm - 27. november 2017 kl. 05:02 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til den 17. december kan publikum se en udstilling som ingen anden i Fuglsanghus i Hørsholm. Ægteparret - og de to udstillere Richard og Katrine Wettstein fra Helsingør lever af bestillingsarbejde, og det kan ses. Håndværk og kunst smelter sammen i et, og der er værker for enhver smag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Det, vi laver, er en livsstil. Det er ikke en hobby, og det er ikke et job. Det er hårdt arbejde seks dage om ugen, og vi elsker det. Det har taget os godt 11 år at skabe os et navn, og nu er vi ved at slå igennem med det, vi kan, fortæller Richard Wettstein.

Han er ovnsætter og fliselægger - uddannet i Østrig, hvor han stammer fra. I Fuglsanghus kan man ikke se så meget af hans arbejde, for det er ikke sådan »lige« at tage med, for Richard Wettstein restaurerer i øjeblikket Hornbæk Kirke både indvendigt og udvendigt, og så har han lige fået til opgave at bygge et ildsted på restaurant NOMA i København.

- Jeg tager mig gerne af specialopgaver, der giver særlig faglig udfordring både indenfor restaurering af gamle ildsteder og nybyggeri, forklarer den 44-årige håndværker.

I den aktuelle udstilling har ægteparret fragtet flere hundrede værker fra deres showroom/værkstedsbutik »NICHEN« i Helsingør til Fuglsangshus i hjertet af Hørsholm. Mere end 20 gange har de kørt frem og tilbage i deres propfyldte Opel Zafira.

- Vi har ikke tal på, hvor mange genstande, vi har flyttet til Hørsholm. Det er mange hundrede, og publikum vil se både malerier, skulpturer, springvand, spejle, relieffer og pynte/brugs-objekter. Vi har også taget en enkelt kakkelovn med, lyder det med et smil fra Katrine Wettstein.

Det er svært at beskrive den aktuelle udstilling i en artikel som denne. Det kræver nærmere et bogværk i 10 bind, for de udstillede værker er ekstremt forskellige.

- 99 procent af det, vi laver er bestillingsarbejde. Derfor kan det godt ligne en udstilling af mange forskellige kunstnere. Men det er kun Richards og mit arbejde. Det viser til gengæld et livsforløb, og udstillingen er et studie i håndværk og forskellige kunstneriske udtryk. Jeg har enorm respekt for gamle teknikker og traditioner, men netop samarbejdet med kunderne giver en vekselvirkning, der gør at værkerne varierer enormt, forklarer Katrine Wettstein.

Bag udstillingen står Mikkelborg Kunstforening, hvis formand, Bjørn Nielsen, er virkelig begejstret for udstillingen:

