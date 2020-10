Unik Optik bag nyt initiativ: Giv dine gamle briller nyt liv hos svagtseende

De indsamlede briller går til svagtseende i tredjeverdenslande. Pressefoto

Den lokale optiker i Hørsholm Midtpunkt modtager aflagte briller fra 8. oktober

Hørsholm - 05. oktober 2020 kl. 07:30 Kontakt redaktionen

Er man vokset fra sine briller, kan man nu glæde andre ved at indlevere de aflagte briller hos Unik Optik i Hørsholm Midtpunkt, som herefter sender dem til værdigt trængende i Guatemala.

Sammen med organisationen Syn for Sagen samler Unik Optik nemlig briller ind til svagtseende i tredjeverdenslande.

Start på Verdens Synsdag Startskuddet til indsamlingen, som løber året ud, lyder 8. oktober. Denne dag er den officielle Verdens Synsdag, der hvert år holdes for at sætte fokus på synsproblemer verden over.

I år er der fokus på at give nyt håb til de mere end én milliard mennesker verden over, der har synsproblemer og manglende adgang til briller.

"Jeg synes, det er fantastisk at tænke på, at vores brugte briller fra Hørsholm kan give mennesker i udviklingslande nyt syn og virkelig forandre deres liv," siger Birger Iversen fra Unik Optik i Hørsholm i en pressemeddelelse.

"Et ordentligt syn kan afgøre, om man lærer at læse og skrive - og får en uddannelse. At hjælpe lokalbefolkningen til et bedre syn er på den måde et vigtigt led i at skabe et værdigt liv og en bedre fremtid for rigtig mange. Den hjælp vil vi gerne være med til at give, og derfor er vi med i indsamlingen," fortæller han videre i pressemeddelelsen.

Udleveres gratis I Danmark er det foreningen Syn for Sagen, der står for at bringe de indsamlede briller til fattige mennesker med synsproblemer.

Foreningens hold af frivillige optikere samler genbrugsbriller ind og renser, måler og sorterer dem. Herefter tager de brillerne med til udvalgte lande, hvor de laver synsprøver og udleverer brillerne gratis. I 2021 går turen til Guatemala, hvor målet er at give op mod 1.000 mennesker et bedre syn.

Butikken tager imod alle slags briller og solbriller med styrke, så længe stel og glas er intakte og uanset stil, styrke eller år på bagen.

For hver brille, man indleverer i perioden, får man et lod i konkurrencen om et gavekort på 500 kr. til nye briller.

jesl