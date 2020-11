Ungt klavertalent besøger Hørsholm

"Gustav Piekut har i de seneste år markeret sig som en usædvanlig og indlysende begavelse på sit felt. At træde ind på den internationale musikscene med så dristigt et debutprojekt som en indspilning af Beethovens notorisk krævende "Diabellivariationer", inden man overhovedet har færdiggjort sine studier, er ambitiøst. Men resultatet viser, som alt andet Gustav Piekut træder frem med, at vi i denne unge musiker har fået en ny, dansk pianist, der både mener det alvorligt med musikken og er i stand til at indfri de store krav han stiller til sig selv".