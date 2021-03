Et stigende antal henvendelser til Anonym Ungerådgivning betyder, at kommunen opgraderer den psykologiske ungerådgivning. Foto: Allan Nørregaard

Ungerådgivning: Kommune dobler op på hjælpen

Et stigende antal henvendelser til Anonym Ungerådgivning betyder, at Hørsholm Kommunen opgraderer den psykologiske ungerådgivning.

Hørsholm - 08. marts 2021 kl. 06:13 Af Ann-Sophie Meyer

Hørsholm Kommunes psykologiske rådgivning til unge mellem 13-25 år har gennem de seneste 10 måneder oplevet en betydelig stigning i antallet af henvendelser.

Derfor opgraderer Hørsholm Kommune den psykologiske rådgivning i form af en ekstra medarbejder, så der nu er to medarbejdere til at tage imod henvendelser fra unge, forældre og fagpersoner. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Dobbelt op på hjælp Den ekstra medarbejder hos Anonnym Ungerådgivning betyder, at der nu er to rådgivende medarbejdere i stedet for en, og af pressemeddelelsen fremgår det, at en af de primære grunde til, at ungerådgivningen har fået mere travlt, er coronasituationen, da Covid-19 og de medfølgende restriktioner har vist sig at udgøre en ekstra belastning for mange af de unge, som har henvendt sig til Anonym Ungerådgivning under Covid-19.

- Vi oplever sjældent henvendelser alene på grund af Covid-19. Til gengæld oplever vi, at de unges eksisterende udfordringer oftest forstærkes, siger Kirsten Andersen, der er psykolog i Anonym Ungerådgivning.

Kirsten Andersen oplever, at de unge i højere grad end tidligere er nedtrykte og har søvnproblemer, at de føler sig udfordrede i forhold til at opretholde social kontakt og struktur i hverdagen, og at de generelt oplever manglende overblik og motivation i forhold til både skolearbejde og hverdagen.

Formand er glad Hørsholm Kommune har på baggrund af det stigende antal henvendelser til Anonym Ungerådgivning omprioriteret midler for at gøre det muligt at opgradere den psykologiske rådgivning.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Svend Erik Christiansen er glad for, at kommunens administration har omprioriteret midler for at kunne afhjælpe det stigende pres på ungerådgivningen.

- Det er bekymrende at se at så mange unge mistrives under Covid-19. Det er vigtigt, at vi kan sætte hurtigt ind og hjælpe de unge, som rækker ud efter hjælp, siger formanden.

Den ekstra medarbejder hos Anonym Ungerådgivning kommer foreløbig til at være tilknyttet indtil udgangen af april 2021.