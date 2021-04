Se billedserie I februar mødtes Rådet med Projektgruppen for udviklingen af Rungsted Havn for at komme med forslag til den forestående havneombygning.

Send til din ven. X Artiklen: Unge vil gøre en forskel for deres by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge vil gøre en forskel for deres by

Tolv unge mennesker fra Hørsholm er blevet valgt ind i et nyt ungeråd, som skal mødes med kommunalbestyrelsen en gang om året, komme med input til fagcentrenes arbejde og stå for aktiviteter for unge i Hørsholm.

Hørsholm - 12. april 2021 kl. 06:02 Af Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

For nylig var der valg til Hørsholms Ungeråd. Ved de digitale stemmeurner blev tolv unge i alderen fra 14 til 18 år valgt ind i det nye råd, som skal arbejde for at sikre, at unges stemmer bliver hørt, når der træffes lokalpolitiske beslutninger i Hørsholm.

- Jeg meldte mig til Ungerådet for at gøre en forskel her i Hørsholm og for at få lov til at få min mening frem og samtidig være en stemme for andre unge, der går rundt med gode idéer, siger Thessa Spotoft, der er 15 år og til dagligt går i 8. klasse på Vallerødskolen.

Artiklen fortsætter under billedet.... Thessa Spotoft, der er 15 år og til dagligt går i 8. klasse på Vallerødskolen, har meldt sig til Ungerådet for at gøre en forskel.

Det nye ungeråd har indtil videre holdt to møder, men har endnu ikke kunne mødes fysisk på grund af corona-restriktionerne. Ikke desto mindre har medlemmerne allerede fundet fælles fodslag om nogle vigtige mærkesager. Bæredygtighed, psykisk trivsel, flere mødesteder og aktiviteter for unge samt en café, som de unge selv driver, er noget af det, der står højst på de nye ungerådsmedlemmers politiske dagsorden.

Borgmester vil hjælpe de unge I dag er det lovpligtigt for kommuner at have et seniorråd, men ikke et ungeråd. Det landsdækkende Netværk af Ungdomsråd vedtog på sit årsmøde i 2020, at forbundet fremover skal kæmpe for at gøre kommunale ungeråd lovpligtige og for rådenes ret til at stille politiske forslag til byrådene.

Hørsholm Kommune har tidligere haft et ungeråd, men for første gang har rådet nu en aftale om foretræde for kommunalbestyrelsen. En gang om året har Ungerådet mulighed for at præsentere et politisk forslag, som stilles med hjælp fra borgmester og ungerådspartner Morten Slotved (K):

- Jeg glæder mig over, at vi nu har fået et stærkt hold af unge på banen. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at hjælpe Ungerådet på vej og sikre, at deres stemmer bliver hørt. Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at alle kan komme til orde, og jeg skal være den første til at sige, at jeg synes vi har manglet de unges stemmer i debatten, siger Morten Slotved.

Kan sætte dagsorden Ungerådet er et af arbejdsområderne i UngiHørsholm (ungihorsholm.dk), som er et samlingssted for Hørsholm Kommunes tilbud til unge. Tilbuddene omfatter Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, Ungehuset, SSP, Gadeteam, Ungepenge og nu også Ungerådet.

Hos formanden for UngiHørsholm, Maj Allin Thorup, vækker det tilfredshed, at man nu har etableret en platform for de unge, hvor de kan få byens politikere i tale.

- Jeg er meget stolt over, at UngiHørsholm nu har fået etableret et Ungeråd. Det har været et stort politisk ønske at give de unge den platform og stemme, og det har længe været et fokuspunkt for bestyrelsen. Nu er vi i mål, og jeg glæder mig til samarbejdet med de unge. Det gælder både i UiH's bestyrelse, hvor Ungerådet nu får to faste pladser, men også i Kommunalbestyrelsen, hvor Ungerådet bliver en vigtig dialogpartner for os politikere, siger hun.

Det nye Ungeråd er allerede godt i gang med arbejdet. I februar mødtes Rådet med Projektgruppen for udviklingen af Rungsted Havn for at komme med forslag til den forestående havneombygning. Ungerådet har desuden fået en plads i Hørsholm Kommunes nye Alkoholråd og i bestyrelsen for ungdomsskolen. Følg med i Ungerådets arbejde på ungihorsholm.dk/ungeraadet og på Instagram @ungeraadet_horsholm.

relaterede artikler

Se den sjove video: Forening sendte pirater hjem til unge 09. april 2021 kl. 04:14

Stak af fra regningen: Taxachauffør måtte vente to år på betaling 08. april 2021 kl. 16:44

Socialdemokrat er klar til borgmesterposten 06. april 2021 kl. 22:15